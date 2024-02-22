В обхід Польщі: експортні вантажі з України стануть переправляти Дунаєм (фото)

За інформацією Мінвідновлення, річкові перевезення українського експорту флотом Українського Дунайського пароплавства є альтернативою для 2-5 тисяч автомобільних вантажівок.

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Україна розробила три нових маршрути для перевезення українського експорту в обхід Польщі. Про це 22 лютого повідомляє на офіційній сторінці в Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Вантажі можуть переплавляти річковим транспортом у Румунію та Німеччину — українське збіжжя доставлятиметься у румунські міста Констанца і Галац, а також німецьке місто Регенсбург.

Фото: Скріншот

Відповідні маршрути запропонували в Українському Дунайському пароплавстві (УДП), яке й розробило три лінії для баржевих караванів:

Україна — Галац. Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів становитиме лише кілька днів;

Україна — Регенсбург. Маршрут дозволяє доставити вантаж у найближчу німецьку точку до основного ринку споживання українського експорту або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Тривалість рейсу цим маршрутом трохи довша ніж через Галац;

Україна — Констанца. Тут доставка вантажу здійснюватиметься в один з найбільших європейських морських портів з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

Міністерство уточнює, що пароплавство планує виставити на контейнерні лінії додаткові баржеві каравани, які щомісячно забезпечать доставку 2,1 тисяч контейнерів до Регенсбургу або 5,9 тисяч контейнерів до Констанци. Тобто річкові перевезення флотом УДП є альтернативою для 2-5 тисяч автомобільних вантажівок.

Водночас УДП може працювати з контейнерами TEU/FEU, а також рефконтейнерами.

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Трилер про блокування польського кордону, або Як Польща сама стріляє собі в ногу

Нагадаємо, 21 лютого заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що будуть введені нові обмеження щодо імпорту української продукції, якщо переговори з Україною виявляться нерезультативними. З його слів, форма протесту польських фермерів показує масштаби невдоволення в країні.

Того ж дня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що водії українських вантажівок почали їздити на захід через Угорщину та Словаччину внаслідок блокади пунктів пропуску на кордоні з Польщею.