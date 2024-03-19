По всій території Польщі: в середу розпочнуться блокади та сотні акцій фермерів, — ЗМІ

Демонстрації із сільськогосподарською технікою та блокади плануються у близько 400 місцях по всій території Польщі, зокрема на десятку важливих доріг на під’їзді до столиці.

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Польські фермери планують провести у середу, 20 березня, загальнонаціональний страйк. Сотні аграрних протестів пройдуть майже по всій Польщі. Про це повідомляє RMF24.

За інформацією видання, відповідні демонстрації із сільськогосподарською технікою та блокади плануються у близько 400 місцях по всій території країни, зокрема на десятку важливих доріг на під’їзді до Варшави.

Окрім того, польська поліція попереджає про можливі труднощі на дорогах Кракова через намір учасників страйків в'їхати безпосередньо в місто. Громадян закликають скористатися громадським транспортом у цей день, аби уникнути транспортних заторів.

Також передбачаються труднощі в Гданську, де акція на вулицях міста запланована на період з 10:00 до 16:00.

Муніципалітет Вроцлава відмовив фермерам у проведенні протестної акції в адміністративному районі міста, вказавши на можливі проблеми з дорожнім рухом та безпекою мешканців. Організатори намірені оскаржувати це рішення у суді.

Протести у Варшаві, спалені шини і поранені поліцейські: деталі

Нагадаємо, у Варшаві 6 березня офіційно розпочався загальний страйк фермерів. Протести стартували перед офісом прем'єр-міністра, через що по всьому місту перекрили рух та під'їзні шляхи до столиці. Тоді ж у Polsat News повідомили, що на тлі було чутно багато "ударів і звуків сигнальних ракет", а фермери несли "антиукраїнські плакати".

Згодом протестувальники вторглися в приміщення Сейму. На місці події повідомили про поранених поліцейських. Раніше група протестувальників почала розбирати каміння і кидати його в поліцію. На місці було розпорошено сльозогінний газ, а загородження, що охороняють будівлю парламенту, було пошкоджено.

Нагадаємо, 16 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що на напрямках до пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Рава-Руська", "Угринів" та "Шегині" польські фермери затримують рух вантажівок. Найбільша черга наразі на напрямку "Краківець".