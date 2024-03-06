Під Сеймом у Варшаві почалися сутички фермерів із поліцією, є поранені, — ЗМІ (відео)

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, а загородження біля будівлі парламенту було пошкоджено. У поліції повідомляють про затримання кількох десятків протестувальників.

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Польські фермери, які розпочали в середу, 6 березня, масштабну акцію протесту в центрі столиці, пішли на сутички з поліцією біля Сейму у Варшаві. Як пише телеканал Polsat News, перший інцидент стався перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра Дональда Туска.

Примітно, що мерія Варшави дала згоду на проведення кількох стаціонарних зібрань, зокрема перед парламентом і канцелярією прем'єр-міністра.

За інформацією телеканалу, фермери-протестувальники вторглися в приміщення Сейму. На місці події є поранені поліцейські. Раніше група протестувальників почала розбирати каміння і кидати його в поліцію. На місці було розпорошено сльозогінний газ, а загородження, що охороняють будівлю парламенту, було пошкоджено.

"Під час подій, що відбулися на вулиці Вейській, кілька поліцейських дістали поранення. Наразі затримано кілька десятків осіб", — повідомило близько 15:00 6 березня Головне управління поліції Варшави.

Поліцейські підкреслили, що протестувальників раніше просили поводитися відповідно до закону.

"Поведінку, яка загрожує безпеці наших офіцерів, зокрема жбурляння в них валунів із бруківки, не можна недооцінювати і потребує твердої та рішучої відповіді", — заявили в поліції.

Правоохоронці акцентували увагу на тому, що правоохоронні органи не є стороною протестів.

"Наша діяльність повністю прозора, відбувається в присутності ЗМІ і підлягає соціальній оцінці. Ми зі свого боку також ведемо документування перебігу, і ці матеріали будуть використовуватися, зокрема для подальших процесуальних дій", — сказали вони.

Як розвивалися події

Фермери заполонили Варшаву, блокуючи вулиці та під'їзні шляхи. Охочих в'їхати на тракторах у центр столиці з боку Нового-Двір-Мазовецького зупинила поліція. За повідомленнями журналістів Polsat News, фермери несли антиукраїнські плакати.

За даними телеканалу, перший інцидент стався перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра Дональда Туска. Учасники пікетування спалили там труну з написом: "Фермер. Жив 20 років. Його вбив "Зелений курс". Після того, як труна згоріла, протестувальники почали кидати обвуглені дошки в поліцейських. Правоохоронці відтіснили учасників акції, але затримання не проводили.

Перед будівлею канцелярії дорожній рух було перекрито трактором, який віз на причепі зроблений із тюків сіна макет танка з написом "АгроАбрамс". У низці інших районів столиці фермери палять покришки і фаєри. Чути вибухи петард. Попри заборону в'їжджати в місто на сільськогосподарських машинах, її порушили вже кілька тракторів. Співробітники Головного управління поліції Варшави нагадали, що тракторам і тихохідним транспортним засобам заборонено в'їзд у місто.

Інша акція протесту розпочалася об 11:00 за місцевим часом (13:00 за київським) біля будівлі Сейму. Організатори вважають, що загалом у Варшаві протестуватимуть від 100 до 150 тисяч осіб.

Вимоги протестувальників

Як і раніше, учасники протестів вимагають запровадити ембарго на ввезення до Польщі продовольства та іншої сільгосппродукції з України, а також відкликати підпис Польщі під програмою Євросоюзу "Зелений курс", яка передбачає досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

"Ми тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що у нас наболіло, про що він має знати. Це "зелений курс", усе з ним пов'язане, а також захист польських кордонів від напливу неконтрольованих продуктів з України, Росії та Республіки Білорусь. "Зелений курс" — це кінець для нас усіх. Якщо уряд не захистить нас, ми пропадемо. Польща зникне. Ми всі єдині. В єдності — сила, ми не дозволимо розділити фермерів", — сказав один із лідерів протесту під час свого виступу.

Крім фермерів, в акціях беруть участь гірники, вантажоперевізники, мисливці, лісники та бджолярі.

Водночас самі селяни стали перекривати дороги. Автомагістраль А2 між Варшавою і Познанню повністю заблоковано. Вона перегороджена тюками сіна, хоча поки що їх підпалювати не збираються. Аналогічна ситуація складається і на інших трасах національного значення.

"Ми не хочемо ускладнювати життя людям, але хочемо привернути увагу до наших проблем. Ми тут, щоб боротися за польське сільське господарство, наші ферми, нашу батьківщину", — наголошують протестувальники.

До протестів фермерів також долучилися шахтарі.

"Вони хочуть убити нашу економіку за допомогою "зеленого курсу". Сьогодні вони хочуть відібрати її в нас тільки тому, що європейські ліві вирішили захистити планету", — зазначають представники профспілки шахтарів, незадоволені екологічними ініціативами Брюсселя.

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Фокус писав, що 27 лютого фермери вже провели в столиці масштабну акцію протесту під назвою "зоряний марш", в якій брали участь, за офіційними даними, понад 10 тис. осіб, проте учасники не були задоволені відсутністю конкретних результатів.

Тим часом 5 березня стало відомо, що поляки планують блокувати україно-польський кордон до 30 квітня. Фермери продовжують домагатися скасування "зеленої угоди" і введення ембарго на агропродукцію з України.