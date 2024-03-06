Антиукраїнські плакати і підпалені шини: польські фермери вийшли на страйк у Варшаві (фото, відео)

За інформацією журналістів, протестувальникам не дозволили в'їхати до столиці Польщі на тракторах. У місті встановили загородження та шипи, аби перешкодити фермерам в'їзд.

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У Варшаві 6 березня офіційно розпочався загальний страйк фермерів. Протести стартували перед офісом прем'єр-міністра, через що по всьому місту перекрили рух та під'їзні шляхи до столиці. Про це повідомляє Polsat News.

За інформацією видання, відповідна акція розпочалась об 11:00. А ще до початку страйку ЗМІ повідомили про перші випадки, пов'язані з масовою присутністю фермерів у столиці. Серед іншого, перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра були підпалені шини, а також труна, яка за словами журналістів, символізувала польське сільське господарство.

Як додали у Polsat News, на тлі було чутно багато "ударів і звуків сигнальних ракет", а фермери несли "антиукраїнські плакати".

"Ми тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що нам болить, про що він повинен знати. Зелений курс, все, що з ним пов'язано, і захист польських кордонів від напливу неконтрольованих продуктів з України, Росії та Білорусі. Це те, що нам болить… Цей Зелений курс – це кінець для нас усіх. Якщо уряд не захистить нас, ми пропадемо. Польща зникне. Ми всі об'єднані разом. В єдності – сила, ми не дозволимо розділити фермерів", — сказав один з лідерів протесту під час свого виступу.

У виданні додають, що фермерам не дозволили в'їхати до Варшави з тракторами. У місті встановили загородження та шипи, аби перешкодити в'їзд у столицю.

Після виступів демонстранти попрямували до будівлі Сейму, де фермери вимагатимуть, щоб до них вийшов спікер Шимон Головня.

Нагадаємо, 1 березня прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що за діями польських фермерів, які влаштували блокаду кордону, стоїть Російська Федерація. За її словами, Кремль намагається посварити Польщу і Литву — двох великих союзників України.