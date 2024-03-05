Польські фермери заявили про продовження блокади на кордоні до 30 квітня (фото)

Польські фермери планують провести у Варшаві велику акцію протесту 6 березня, до якої цього разу мають намір приєднатися лісівники та мисливці.

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Польські фермери планують подовжити протести та блокаду україно-польського кордону до 30 квітня. Про це йдеться у повідомленні на сайті Любичі-Королівської міської ради щодо громадського зібрання.

Як зазначається у документі, протести відбуватимуться з 10 березня по 30 квітня на дорозі біля пункту перетину кордону у Гребенному — ПП "Рава-Руська — Гребенне". Очікується, що в акції візьмуть участь 100 осіб.

Фото: Google Maps

Мета акції

На громадському зібранні Любичі-Королівської міської ради було оголошено цілі цього протесту, які насправді не змінилися порівняно із загальнопольськими — скасування "зеленої угоди" та ембарго на агропродукцію з України.

Раніше анонсувалось, що акція протесту триватиме до 10 березня.

Крім того, фермери планують провести у Варшаві велику акцію протесту 6 березня. Цього разу його організовує NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność спільно з національною NSZZ Solidarność, яку очолює Пьотр Дуда. До страйку мають намір приєднатися лісівники та мисливці, пише farmer.pl.

Актуальна ситуація на україно-польському кордоні

За добу 4 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 59 тисяч осіб та 15 тисяч транспортних засобів, зазначає Держприкордонслужба України. Оформлено 113 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Польські фермери продовжують блокування руху на шести пунктах пропуску. Легкові автомобілі та автобуси можуть вільно перетинати кордон.

Станом на 13:00 5 березня виїзд з України відповідно до повідомлення Західного регіонального управління Держприкордонслужби України виглядає таким чином:

Фото: Скріншот

На в’їзд в Україну станом на 14:00 5 березня черга на деяких пунктах перетину кордону затримується більше ніж на місяць, за інформацією сайту "єЧерга".

Фото: Скріншот

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Нагадаємо, 1 березня прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що за діями польських фермерів, які влаштували блокаду кордону, стоїть Російська Федерація. За її словами, Кремль намагається посварити Польщу і Литву — двох великих союзників України.