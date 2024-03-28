Поляки разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной на несколько дней, — ГПСУ

Польские пограничники сообщили, что КПП "Угринов-Долгобичув" осуществляет пропуск грузовиков в обычном режиме. Так продлится до 2 апреля.

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В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" временно завершилось блокирование движения грузовиков в обоих направлениях. Водителей и перевозчиков просят учитывать эту информацию. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"По информации от польских коллег, на территории Польши перед ППр "Угринов-Долгобичув" пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме. На пересечение границы здесь ожидают 120 грузовиков. Вместе с тем смежная сторона сообщила, что ритмичный пропуск тяжеловозов ориентировочно продлится до 02 апреля", — говорится в сообщении.

КПП "Угринов-Долгобичув" временно разблокировали Фото: ДПСУ

В Госпогранслужбе попросили водителей и перевозчиков учесть эту информацию.

Напомним, вчера, 27 марта очереди наблюдались даже у разблокированных пунктов пропуска на польско-украинской границе, поскольку грузовые автомобили их использовали активнее, чем заблокированные направления. Польские фермеры продолжали блокирование трех направлений на границе с Украиной. В частности речь шла о пропускных пунктах "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

9 марта польские фермеры сообщили о намерениях провести протесты в каждой гмине, пригрозив параличом работы всех учреждений и заведений из-за перекрытия дорог.

В то же время депутат польского Сейма Павел Коваль заявил 13 марта, что на решение вопроса блокирования фермерами границы можно рассчитывать уже через несколько недель.