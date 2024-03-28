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Мир Сложности украино-польских отношений

Клименко встретился с главой МВД Польши: говорили о миграции и границах (фото)

МВД Украины, МВД Польши, встреча министров Украины и Польши, встреча министров Украины и Польши
Фото: Ігор Клименко/Telegram | Министр внутренних дел Украины Игорь Клменко и Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский

Министры договорились о постоянном обмене информацией о статусе около 1,6 млн украинцев, которые находятся на территории Польши и получили временную защиту.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко приехал в Варшаву, чтобы обсудить противодействие организованной преступности, контрабанду наркотических средств через границу и вопросы миграции с министром внутренних дел и администрации Польши Марцином Кервинским. Об этом Клименко сообщил в своем Telegram.

"Обсудили важные вопросы безопасности и определили приоритетные векторы сотрудничества, в частности по сотрудничеству в сфере расследования военных преступлений и противодействия организованной преступности, которая не знает границ. Соответствующее Межправительственное Соглашение активно отрабатывалось нашими подразделениями и службами. Рад сообщить, что благодаря плодотворной работе и взаимопониманию мы уже вышли на финальную стадию готовности к подписанию", — написал Клименко.

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Министр внутренних дел Украины поблагодарил польскую сторону за приют и поддержку украинцев.

"Согласно официальной статистике ООН, более 1,6 млн украинцев зарегистрировано в Польше как лица, получившие временную защиту. Нам важно, чтобы защита их прав была гарантирована", — отметил Клименко.

Министры также договорились о постоянном обмене информацией о статусе украинцев, находящихся на территории Польши.

Глава МВД Польши Марцин Кервинский Fullscreen
Глава МВД Польши Марцин Кервинский
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко Fullscreen
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко
Глава МВД Польши Марцин Кервинский
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Напомним, 27 марта Польша отозвала командующего Еврокорпуса Ярослава Громадзинского из-за шпионского скандала. Служба военной контрразведки начала проверку в отношении него.

Также 27 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина подвергается мощным российским воздушным атакам, а западные СМИ эта тема "недостаточно шокирует". Он прокомментировал недавний инцидент с ракетой войск РФ в польском воздушном пространстве. По его словам, Варшава оставляет за собой право защищать собственную территорию, но и намекнул об ответственности НАТО.