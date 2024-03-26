Польша предлагает подписать с Украиной "протокол разногласий": для чего он нужен

По мнению заместителя МИД Польши Анджея Шейны, ошибка предыдущего правительства — мнение, что в отношениях Польши и Украины нет никаких противоречий.

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Завтра, 27 марта, в Варшаве состоится встреча польского и украинского правительств, во время которой планируется подписание протокола разногласий. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна, пишет PAP.

По словам дипломата, на встрече в Варшаве речь будет идти о вопросах экономики и военной сферы, при этом страны должны записать некоторые разногласия, которые отличают два правительства.

"Основными станут вопросы вооружений, вопросы экономического сотрудничества, в том числе сельского хозяйства, а также поиски решения насущных по состоянию на сегодня вопросов", — пояснил Шейна.

Представитель правительства Польши утверждает, что среди тем для обсуждений станет вступление Украины в Евросоюз.

"По моему убеждению, уже нужно обсуждать вопрос вступления. Поскольку Украина уже достигла продвинутого этапа переговоров, поэтому мы готовы помогать украинцам в этом". — отметил он.

Заместитель министра иностранных дел Польши также назвал ошибочным мнение, что в отношениях Варшавы и Киева нет никаких противоречий. Поэтому, убежден Анджей Шейна, необходимо будет откровенно рассказать, где поляки могут помочь, а где нужно составить протоколы разногласий.

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"Самая большая ошибка правительства "Права и справедливости" было то, что оно обманывало польских женщин, поляков и, скорее всего, самих себя, что не было проблем, в частности, с сельскохозяйственной продукцией", — пояснил чиновник.

Шейна считает, что основой отношений с Украиной должны быть конкретные действия, поскольку важно, чтобы "состоялась оттепель польско-украинских отношений, искренний разговор и переговоры". Отдельно заместитель министра иностранных дел Польши добавил, что на встрече нужно решить "определенные исторические вопросы" между Польшей и Украиной.

"Сегодня они не самые важные, однако также они дают нам возможность разрядить атмосферу во многих вопросах", — отметил заместитель главы МИД.

В последнее время отношения Польши и Украины ухудшились, в частности, из-за протестов польских фермеров, которые выступили против экспорта украинского зерна. При этом 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские беженцы добавили к польскому ВВП от 1% до 3% ежегодного роста.

Также 13 марта депутат польского Сейма Павел Коваль пообещал, что проблема с блокированием польской границы будет решена в течение нескольких недель.