Польща пропонує підписати з Україною "протокол розбіжностей": для чого він потрібен

На думку заступника МЗС Польщі Анджея Шейни, помилка попереднього уряду — думка, що у відносинах Польщі та України немає жодних суперечностей.

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Завтра, 27 березня, у Варшаві відбудеться зустріч польського і українського урядів, під час якої планується підписання протоколу розбіжностей. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна, пише PAP.

За словами дипломата, на зустрічі у Варшаві буде йтися про питання економіки та військової сфери, водночас країни повинні записати деякі розбіжності, які відрізняють два уряди.

"Основними стануть питання озброєнь, питання щодо економічної співпраці, зокрема сільського господарства, а також пошуки вирішення нагальних станом на сьогодні питань", — пояснив Шейна.

Представник уряду Польщі стверджує, шо серед тем для обговорень стане вступ України до Євросоюзу.

"На моє переконання, вже потрібно обговорювати питання вступу. Оскільки Україна вже досягла просунутого етапу переговорів, тому ми готові допомагати українцям у цьому". — зауважив він.

Заступник міністра закордонних справ Польщі також назвав хибною думку, що у відносинах Варшави та Києва немає жодних суперечностей. Тому, переконаний Анджей Шейна, необхідно буде відверто розповісти, де поляки можуть допомогти, а де потрібно скласти протоколи розбіжностей.

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"Найбільша помилка уряду "Права і справедливості" було те, що він обманював польських жінок, поляків і, найімовірніше, самих себе, що не було проблем, зокрема, з сільськогосподарською продукцією", – пояснив урядовець.

Шейна вважає, що основою відносин з Україною повинні бути конкретні дії, оскільки важливо, щоб "відбулася відлига польсько-українських відносин, щира розмова і переговори". Окремо заступник міністра закордонних справ Польщі додав, що на зустрічі потрібно вирішити "певні історичні питання" між Польщею та Україною.

"Сьогодні вони не найважливіші, проте також вони дають нам можливість розрядити атмосферу у багатьох питаннях", — зазначив заступник очільника МЗС.

Останнім часом відносини Польщі та України погіршилися, зокрема, через протести польських фермерів, які виступили проти експорту українського зерна. Водночас 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські біженці додали до польського ВВП від 1% до 3% щорічного зростання.

Також 13 березня депутат польського Сейму Павел Коваль пообіцяв, що проблема з блокуванням польського кордону буде вирішена протягом декількох тижнів.