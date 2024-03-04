Шмигаль розповів, скільки коштів сплатили українські біженці до бюджету Польщі лише за два роки

За словами прем'єр-міністра, українці й Україна додали до ВВП сусідньої країни від 1% до 3% щорічного зростання і у 2022-му, і у 2023 роках.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час підсумкової пресконференції 4 березня, які кошти у вигляді податків, внесків на страхування та розрахунків за товари й послуги перераховують до бюджету Польщі українські біженці й український бізнес, зареєстрований у цій країні. Про це пише портал "РБК-Україна".

За два роки українці й Україна, за словами Шмигаля, додали до ВВП Польщі від 1% до 3% щорічного зростання і у 2022-му, і у 2023 році.

Біженці та бізнес

До того ж, наголосив він, українці становлять найчисельнішу групу іноземців (691 тисяча), які офіційно влаштовані в Польщі та які сплачують там податки й інші внески. Керівник уряду додав, що українські підприємці, які працюють у Польщі, у 2022-2023 роках сплатили в польський бюджет 2,3 мільярда євро.

"1,3 млрд євро — це надходження від внесків і податків українців лише у 2023 році. Ну, і сплата відповідних податків. Для порівняння: Польща витратила 1,1 млрд євро на підтримку та соціальну допомогу й освіту українських біженців", — сказав він.

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Премʼєр додав, що українці за два роки повномасштабної війни зареєстрували в Польщі 48,4 тисячі індивідуальних компаній, і ці компанії також сплачують податки.

"Статистика нам недоступна, але це все — платники податків у польський бюджет", — заявив він.

За інформацією прем’єр-міністра, українці, які приїхали в Польщу, своїми картками розрахувалися в польських магазинах і залишили польському бізнесу 4 мільярди євро.

"Це перераховано з рахунків українських громадян в економіку Польщі: 2,1 млрд євро перераховано з 24 лютого до липня 2023 року в торговельних мережах, і 1,9 млрд з них — це готівка, яку зняли українці для того, щоб залишити її також в економіці Польщі", — уточнив Шмигаль.

Україна та ЄС

Шмигаль також наголосив, що Міноборони України уклало з польськими компаніями-виробниками озброєнь контрактів на суму 749 мільйонів євро.

"43 контракти укладено, і за ними також додатково сплачуватимуться гроші. Більшість цієї суми вже проавансована польським виробникам", — зазначив він.

Також Польща отримала чималі кошти від європейських інституцій за надання допомоги українським біженцям.

"2 млрд євро Польща отримала від європейського інвестбанку за договором надання позики польським містам і регіонам, які приймають українських біженців; 0,6 млрд євро отримала Польща від Єврокомісії в межах виплати 3,5 млрд країнам-членам ЄС для допомоги тим регіонам, які підтримують українських біженців", — повідомив Шмигаль.

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Раніше Фокус писав, що уряди низки європейських країн змінюють правила підтримки біженців із України. Зокрема, в Ірландії планують знизити розміри виплат. А в Норвегії планують більше не надавати фінансову допомогу українцям, які вирішили проживати не в центрі прийому біженців.