Польща планує скасувати пільги для українців, — ЗМІ

За виїзд в Україну на один день поляки пропонують анулювати право на легальне перебування. Також можуть скасувати допомогу новоприбулим і більш ретельно перевіряти тих, хто має заборгованість із виплат.

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Міністерство внутрішніх справ Польщі звернулося до воєвод із проханням надати законодавчі пропозиції щодо змін правил перебування українців у Польщі. Про це пише польський портал kresy.pl.

Йдеться про продовження тимчасового захисту біженців з України до 4 березня 2025 року. Їх польський уряд планує затвердити з новими правилами. Для цього проводять консультації з місцевими органами влади.

Ануляція права на проживання

Одна зі змін, які розглядає уряд, стосуватиметься права на легальне проживання в Польщі. За виїзд в Україну на один день пропонують анолювати право на легальне перебування. Поки що українські біженці втрачають право на проживання, якщо виїжджають із Польщі на термін більш ніж 30 днів.

Наприклад, у Любуському воєводстві вважають, що часті поїздки українських громадян для туристичних і ділових цілей підтверджують, що вони не перебувають у складному життєвому становищі, втім користуються наданою їм допомогою.

Крім цього, кожне воєводство веде окремий реєстр виплати допомог. Це означає, що теоретично одна сім’я може отримати фінансову підтримку від кількох адміністративних одиниць Польщі. Аби унеможливити таке зловживання, пропонують створити центральний реєстр.

Скасування допомоги новоприбулим

Воєводи пропонують припинити виплачувати одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (2856 грн) на особу, яку надають новоприбулим для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плати за житло.

Чиновники пояснюють, що ця ініціатива раніше була покликана підтримати людей, яким раптово довелося покинути свою домівку, рятуючись від війни. Водночас, за даними центрів соціального захисту населення, зараз регулярно збільшується кількість нових осіб, які мають право на пільги. Але це здебільшого люди, які планують оселитися в ЄС, а не ті, кому довелось раптово тікати з України.

Перевірка заборгованості виплат

Воєводи також закликають ретельніше перевіряти та позбавляти статусу захисту людей, які мають заборгованість із виплат. Йдеться про те, що багато українців не покривають половину витрат на проживання та харчування в колективних центрах, куди їх насправді скеровують.

Посилення системи пільг

Польські чиновники вважають, що необхідно посилити систему пільг для неповнолітніх, хворих та людей з інвалідністю. Зокрема, вони пропонують вилучити із закону статтю про грошове забезпечення на проживання та харчування. Адже існує положення про соцдопомогу, яку надають органи державного управління. Тому відбуваються зловживання "у вигляді подвійного розміщення одних і тих самих людей".

Rzeczpospolita повідомляє, що зараз у Польщі перебуває приблизно мільйон українців, які прибули після початку війни. Ще приблизно 1,5 мільйона українців проживали у Польщі до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, українські біженці матимуть особливий захист у Європейському Союзі щонайменше до 4 березня 2025 року. За даними Євростату, тимчасовий захист в країнах ЄС на початок 2024-го мали більш ніж 4,31 млн громадян країн, що не входять до ЄС. Найбільшу кількість українців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Раніше Фокус писав, що уряди низки європейських країн змінюють правила підтримки біженців з України. Зокрема, в Ірландії планують знизити розміри виплат. А в Норвегії планують більше не надавати фінансову допомогу українцям, які вирішили проживати не в центрі прийому біженців.