Шмыгаль рассказал, сколько средств уплатили украинские беженцы в бюджет Польши только за два года

По словам премьер-министра, украинцы и Украина добавили к ВВП соседней страны от 1% до 3% ежегодного роста и в 2022-м, и в 2023 годах.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время итоговой пресс-конференции 4 марта, какие денежные средства в виде налогов, взносов на страхование и расчетов за товары и услуги перечисляют в бюджет Польши украинские беженцы и украинский бизнес, зарегистрированный в этой стране. Об этом пишет портал "РБК-Украина".

За два года украинцы и Украина, по словам Шмыгаля, добавили к ВВП Польши от 1% до 3% ежегодного роста и в 2022-м, и в 2023 году.

Беженцы и бизнес

К тому же, подчеркнул он, украинцы составляют самую многочисленную группу иностранцев (691 тысяча), которые официально устроены в Польше и которые платят там налоги и другие взносы. Руководитель правительства добавил, что украинские предприниматели, работающие в Польше, в 2022-2023 годах уплатили в польский бюджет 2,3 миллиарда евро.

"1,3 млрд евро — это поступления от взносов и налогов украинцев только в 2023 году. Ну и уплата соответствующих налогов. Для сравнения: Польша потратила 1,1 млрд евро на поддержку и социальную помощь и образование украинских беженцев", — сказал он.

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Премьер добавил, что украинцы за два года полномасштабной войны зарегистрировали в Польше 48,4 тысячи индивидуальных компаний, и эти компании также платят налоги.

"Статистика нам недоступна, но это все — налогоплательщики в польский бюджет", — заявил он.

По информации премьер-министра, украинцы, которые приехали в Польшу, своими карточками рассчитались в польских магазинах и оставили польскому бизнесу 4 миллиарда евро.

"Это перечислено со счетов украинских граждан в экономику Польши: 2,1 млрд евро перечислено с 24 февраля до июля 2023 года в торговых сетях и 1,9 млрд из них — это наличные, которые сняли украинцы для того, чтобы оставить их также в экономике Польши", — уточнил Шмыгаль.

Украина и ЕС

Шмыгаль также отметил, что Минобороны Украины заключило с польскими компаниями — производителями вооружения — контрактов на сумму 749 миллионов евро.

"43 контракта заключены, и по ним также дополнительно будут выплачиваться деньги. Большинство этой суммы уже проавансировано польским производителям", — отметил он.

Кроме того, Польша получила немалые средства от европейских институтов за оказание помощи украинским беженцам.

"2 млрд евро Польша получила от европейского инвестбанка по договору предоставления займа польским городам и регионам, которые принимают украинских беженцев; 0,6 млрд евро получила Польша от Еврокомиссии в рамках выплаты 3,5 млрд странам-членам ЕС для помощи тем регионам, которые поддерживают украинских беженцев", — сообщил Шмыгаль.

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Ранее Фокус писал, что правительства ряда европейских стран меняют правила поддержки беженцев из Украины. В частности, в Ирландии планируют снизить размеры выплат. А в Норвегии планируют больше не предоставлять финансовую помощь украинцам, которые решили проживать не в центре приема беженцев.