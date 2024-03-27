Некоторые СМИ на Западе недостаточно шокированы ударами РФ по Украине, — МИД Польши

Американский пакет помощи для Украины, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, является очень срочным и крайне необходимым.

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Украина подвергается мощным российским воздушным атакам, а западные СМИ эта тема "недостаточно шокирует". Об этом заявил в среду, 27 марта, в Риге министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует РАР.

Дипломат заявил, что американский пакет помощи для Украины является очень срочным и крайне необходимым. По его мнению, союзники вместе с Польшей должны думать о том, как помочь Украине сейчас.

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"Мы получаем лишь фрагменты того, что переживает Украина. Мне кажется, что некоторые СМИ на Западе недостаточно шокированы этой беспрецедентной волной воздушного терроризма против Украины", — подчеркнул он.

Он прокомментировал недавний инцидент с ракетой войск РФ в польском воздушном пространстве. По его словам, Варшава оставляет за собой право защищать собственную территорию, но и намекнул об ответственности НАТО.

Пролет российской ракеты в Польше: что известно

Мечислав Бенек, советник министра обороны Польши, что российская ракета во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта залетела на территорию Польши на 39 секунд. После этого она изменила курс и направилась в сторону Львова.

Подполковник Яцек Горышевский, представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, заявил, что решение не сбивать ракету приняли на основе информации радиолокационных систем. По его словам, в командовании понимали, что воздушное пространство страны ракета покинет, а попытка сбить ракету представляла бы риск для местного населения.

Напомним, 27 марта в Пентагоне отреагировали на пролет российской ракеты в Польше. По словам спикера американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, если на союзника НАТО будет "совершено нападение", то Вашингтон встанет на его защиту.