Деякі ЗМІ на Заході недостатньо шоковані ударами РФ по Україні, – МЗС Польщі

Американський пакет допомоги для України, як заяивив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, є дуже терміновим і вкрай необхідним.

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Україна зазнає потужних російських повітряних атак, а західні ЗМІ ця тема "недостатньо шокує". Про це заявив у середу, 27 березня, в Ризі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує РАР.

Дипломат заявив, що американський пакет допомоги для України є дуже терміновим і вкрай необхідним. На його думку, союзники разом із Польщею повинні думати про те, як допомогти Україні зараз.

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"Ми отримуємо лише фрагменти того, що переживає Україна. Мені здається, що деякі ЗМІ на Заході недостатньо шоковані цією безпрецедентною хвилею повітряного тероризму проти України", – наголосив він.

Він прокоментував нещодавній інцидент з ракетою військ РФ в польському повітряному просторі. З його слів, Варшава залишає за собою право захищати власну територію, але й натякнув щодо відповідальності НАТО.

Проліт російської ракети в Польщі: що відомо

Мечислав Бенек, радник міністра оборони Польщі, що російська ракета під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня залетіла на територію Польщі на 39 секунд. Після цього вона змінила курс і попрямувала в бік Львова.

Підполковник Яцек Горишевський, представник Оперативного командування Збройних сил Польщі, заявив, що рішення не збивати ракету ухвалили на основі інформації радіолокаційних систем. З його слів, у командуванні розуміли, що повітряний простір країни ракета покине, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення.

Нагадаємо, 27 березня у Пентагоні відреагували на проліт російської ракети в Польщі. За словами спікера американського оборонного відомства Сабріни Сінгх, якщо на союзника НАТО буде "скоєно напад", то Вашингтон стане на його захист.