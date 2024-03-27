"Только в редких случаях": удар "Цирконом" может говорить о дефиците других ракет у РФ (видео)

По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, "Циркон" — это довольно сложная ракета, очень дорогая и мощная. Ее запуск может быть экспериментом, чтобы проверить ПВО Украины.

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Возможное применение Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" может означать, что у ВС РФ дефицит других типов ракет. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил спикер Воздушных Сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, РФ также может проверять систему ПВО Украины.

Евлаш отметил, что в научно-исследовательском экспертном центре еще устанавливают, действительно ли во время последних атак по Украине оккупанты использовали ракету "Циркон".

"То, что они их применяют, вероятнее всего, свидетельствует о том, что у них уже есть дефицит оружия, иначе они бы их не использовали. Вообще этот тип ракет является противокорабельным, и он применяется только в редких случаях, используют различные пусковые установки, типа "Бастион", "Бал". Однако мы можем сказать о том, что, если бы у них, например, было достаточно другого типа ракет – крылатых ракет "Калибров", "Искандеров", других ракет – они бы применяли их", — сказал Евлаш.

По его словам, "Циркон" — это довольно сложная ракета, очень дорогая и мощная. Ее запуск может быть экспериментом, чтобы проверить ПВО Украины.

"Где, что и как защищено, что как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании их последующих воздушных атак", – сказал Евлаш.

Илья Евлаш о применении ракеты "Циркон"

Напомним, эксперты развеяли миф о российских "гиперзвуковых" ракетах. Российским инженерам, считает польский аналитик Максимилиан Дура, действительно удалось разработать гиперзвуковой реактивный двигатель для ракет. Однако "Циркон" выходит на ударную траекторию на дозвуковой скорости.

Также в ВМС рассказали об охоте на пусковые установки ракет "Циркон". По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, выявление соответствующих пусковых установок представляет собой сложную задачу для украинских защитников, так как они постоянно меняют место дислокации.