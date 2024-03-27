Над Киевом сбили "Цирконы": эксперты развеяли миф о российских "гиперзвуковых" ракетах

Российским инженерам, считает польский аналитик Максимилиан Дура, действительно удалось разработать гиперзвуковой реактивный двигатель для ракет. Однако "Циркон" выходит на ударную траекторию на дозвуковой скорости.

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Украинским вооруженным силам удалось сбить две российские "гиперзвуковые" ракеты 3М22 "Циркон", что стало значительным успехом в области противоракетной обороны. Эти ракеты, до недавнего времени считавшиеся одними из самых секретных и опасных средств в арсенале российских вооруженных сил, были нейтрализованы с помощью перехватчиков западных зенитных комплексов. В связи с этим польский военный эксперт Максимилиан Дура в материале Defence 24 развенчал миф о непобедимости российских "Цирконов", обозначив ключевые причины неудачной атаки россиян.

По своим заявленным боевым возможностям эти ракеты считались обычным эквивалентом ядерного оружия, теоретически способным прорвать даже самую мощную вражескую ПВО. Возможно, именно поэтому они были направлены против наиболее защищенных объектов, расположенных в Киеве, предположил эксперт. Однако в очередной раз российские заявления оказались просто хвастовством.

"Дело тем более хлопотное для Москвы, что она уже однажды пыталась применить "Цирконы" против Киева, но первая атака, проведенная 7 февраля 2024 года, оказалась столь же неудачной, как и вторая", — отметил Дура.

Он обратил внимание на то, что до сих пор не было опубликовано ни одной фотографии "Цирконов", кроме размытых видеозаписей от Минобороны РФ пусков ракет с российских кораблей. Не известны и реальные параметры этих ракет, которые россияне со временем существенно преувеличили. Например, пропагандисты со временем увеличили скорость ракеты с 6 до 10 Махов, а дальность с 600 до 1000 км. "Накрутили" и массу боеголовки — с 300 до 500 кг.

Между тем во время последнего рейда в марте 2024 года остатки обеих сбитых ракет упали на гражданские объекты, в результате чего пострадали семь человек. Обнаружение таких обломков позволило частично восстановить конструкцию российских ракет, что дает возможность лучше понять их боевые характеристики.

Обломки ракеты "Циркон" Фото: Defense Express

Предполагаемые характеристики

Так удалось выяснить, что российские инженеры действительно разработали гиперзвуковой реактивный двигатель, который, впрочем, отличается от двигателей на ракетах "Кинжал". Твердотопливный двигатель "Циркона" разгоняет ракету до 5,5 Маха и позволяет поддерживать эту скорость на маршевой дистанции в разреженной атмосфере.

Однако когда перед целью ракета начинает пикировать, ее скорость возрастает до максимальных 7,5 Маха и в этот момент используется теплоизоляционная оболочка из-за повышения температуры. Но самое главное — у самой земли "Циркон" перестает быть гиперзвуковым, замедляясь примерно до 4,5 Маха, что позволяет украинским средствам ПВО ее перехватить.

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"Циркон" — это не "путинское вундерваффе", каким его пыталась представить кремлевская пропаганда. Летая на такой высокой скорости, его нелегко сбить, но опытные зенитные батареи Украины до сих пор справлялись с такой угрозой", — подчеркнул Дура.

Аналитик также предположил, что украинцам удалось собрать некоторые электронные компоненты, которые позволят получить данные о системе наведения ракеты и соответственно определить место запуска. С одной стороны ракетоносцы Черноморского флота не готовы запускать "Циркон", с другой — фрегаты проекта 22350 типа "Адмирал Горшков", испытывающие эти ракеты, находятся на вооружении Северного, а не Черноморского флота. Поэтому, вероятно, эти ракеты были выпущены береговым комплексом "Бастион", который также ведет огонь сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-800 "Оникс".

Российский береговой комплекс "Бастион"

Комментарии ВСУ

О перехвате российских ракет "Циркон" рассказал и представитель Воздушных Сил ВСУ майор Илья Евлаш. По его словам, они действительно разгоняются до 9 Махов, но на ударную траекторию они заходят на скорости до 4,5 Маха, что позволяет осуществить перехват.

"Именно в этот момент мы можем применять наши комплексы, которые являются противобаллистическими. Это SAMP/T, Patriot, которые могут наносить мощные поражения и сбивать даже вот такое вот оружие", — пояснил Евлаш.

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