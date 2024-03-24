"Больший риск": в Вооруженных силах Польши объяснили, почему не сбили российскую ракету

Польское командование придерживается своей версии событий относительно российской ракеты в воздушном пространстве Республики Польща.

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Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский 24 марта заявил, что решение не сбивать российскую ракету было принято на основе информации радиолокационных систем. В командовании понимали, что она покинет воздушное пространство страны, а попытка сбить ракету составила бы риск для местного населения, сообщает RMF24.

"ПВО Украины знает, что большинство российских ракет исходят с востока или севера; обороняющиеся с меньшей вероятностью ожидают нападения с запада. Поэтому РФ намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украину с Запада", — заявил Горышевский.

Он также пояснил, что решение не сбивать ракету принял Оперативный командующий Вооруженными силами. "Решение было принято на основе информации наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты ракеты показала, что она покинет наше воздушное пространство", — отметил представитель Оперативного командования.

По словам подполковника, попытка сбить ракету повлечет за собой больший риск для местных жителей. "Ракета весит более 2 тонн, из них 400 килограммов — боевая нагрузка. После сбития ракеты ее остатки упадут на нашу территорию. Сюда же упадут и остатки объекта, которым будет сбита сама ракета", — сказал Горышевский.

По его словам, если бы ракета направлялась вглубь Польши, то решение о ее сбивании могло быть принято парами дежурных самолетов F-16.

"Именно Оперативный командующий Вооруженными Силами оценивает ситуацию и уполномочен принять такое решение. С другой стороны, летчик-истребитель, даже если он получит разрешение на сбитие такой ракеты, не может этого сделать, если он понимает, что ее обломки могут упасть на больницу или школу. Место, где будет происходить уничтожение, также важно при принятии решений", — отметил военный.

Ракета РФ в небе над Польшей: что известно

Утром в воскресенье, 24 марта, оперативное командование видами Вооруженных сил Польши сообщило, что ракета вошла в польское воздушное пространство в районе города Осердув, Люблинское воеводство, и оставалась там 39 секунд.

"24 марта в 4.23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией РФ. Объектами ударов стали города на западе Украины", — говорится в сообщении.

По словам польского советника министра обороны Мечислава Бенека, если бы ракета залетела вглубь страны и угрожала бы безопасности, то ее бы ликвидировали. Она летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч. Ракета залетела в глубь Польши на 1,5-2 км. Во время инцидента в воздух подняли две пары истребителей F-16 — два польских и два американских истребителя. Несмотря на пояснения со стороны польских официальных лиц и военных аналитиков, украинские обозреватели Defense Express назвали такую картину парадоксальной.

Напомним, что 24 марта российские военные снова атаковали территорию Украины, применяя как беспилотные летательные аппараты, так и ракеты. Это была уже третья атака за последние четыре дня. Особенно пострадал Киев, где сработала система противовоздушной обороны.