Клименко зустрівся з очільником МВС Польщі: говорили про міграцію та кордони (фото)

Міністри домовилися про постійний обмін інформацією щодо статусу близько 1,6 млн українців, які перебувають на території Польщі та отримали тимчасовий захист.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко приїхав до Варшави, щоб обговорити протидію організованій злочинності, контрабанду наркотичних засобів через кордон та питання міграції із міністром внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціном Кєрвінським. Про це Клименко повідомив у своєму Telegram.

"Обговорили важливі безпекові питання та визначили пріоритетні вектори співпраці, зокрема щодо співпраці у сфері розслідування воєнних злочинів та протидії організованій злочинності, яка не знає кордонів. Відповідна Міжурядова Угода активно відпрацьовувалась нашими підрозділами та службами. Радий повідомити, що завдяки плідній роботі та взаєморозумінню ми вже вийшли на фінальну стадію готовності до підписання", — написав Клименко.

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Міністр внутрішніх справ України подякував польській стороні за прихисток і підтримку українців.

"Згідно з офіційною статистикою ООН, понад 1,6 млн українців зареєстровано в Польщі як особи, котрі отримали тимчасовий захист. Нам важливо, щоб захист їх прав був гарантований", — зазначив Клименко.

Міністри також домовилися про постійний обмін інформацією щодо статусу українців, які перебувають на території Польщі.

Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Нагадаємо, 27 березня Польща відкликала командувача Єврокорпусу Ярослава Громадзинського через шпигунський скандал. Служба військової контррозвідки почала перевірку щодо нього.

Також 27 березня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна зазнає потужних російських повітряних атак, а західні ЗМІ ця тема "недостатньо шокує". Він прокоментував нещодавній інцидент з ракетою військ РФ в польському повітряному просторі. З його слів, Варшава залишає за собою право захищати власну територію, але й натякнув щодо відповідальності НАТО.