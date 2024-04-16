Польские фермеры прекратили блокирование одного из пунктов на границе Украины

Сейчас перед пунктом пропуска "Долгобичув-Угринов" на украинско-польской границе в обоих направлениях в целом выстроилось 130 грузовиков.

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Сегодня днем, около 14 часов польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобичув-Угринов". Об этом информируют в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Отмечается, что оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях уже осуществляется в обычном режиме.

В настоящее время на выезд из Украины перед пунктом пропуска ожидают 100 фур. Еще 30 грузовиков с полной массой до 7,5 т ожидают оформления на территории Польши.

Пограничники просят водителей и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании международных перевозок.

Напомним, в конце марта польские фермеры уже разблокировали КПП "Угринов-Долгобичув" на несколько дней.

Также мы писали о том, что в Польше передумали запрещать транзит украинского зерна.