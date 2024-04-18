Поляки знову перекрили два КПП на кордоні з Україною: чи пропускають автобуси та легковики

За словами організаторів протесту, блокада продовжиться принаймні до кінця квітня, хоча раніше вони анонсували закінчення акції до кінця березня.

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Блокада українського кордону польськими фермерами посилилася. Зокрема 18 квітня аграрії знову заблокували пункти пропуску "Корчова – Краківець" та "Медика – Шегині". Водночас обмеження пропуску стосуватиметься тільки вантажного транспорту, у той час, як ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зокрема відомо, що:

на пункті пропуску "Краківець" обмежено рух вантажівок, що прямують у бік України;

у напрямку "Шегині" – як на виїзд із Польщі, так і на в'їзд.

"Польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова – Краківець" і "Медика – Шегині". За наявною інформацією, протестувальники планують блокувати рух у "Краківці" до 09:00 20 квітня, в "Шегині" – до 09:00 19 квітня", – підкреслюється у повідомленні.

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Польща готує повне закриття кордону з Україною, — Туск

Також відомо, що станом на ранок 18 квітня у чергах на території Польщі на цих напрямках близько 1 500 вантажівок очікують на в'їзд на територію України. Водночас ускладнень для переміщення легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

16 квітня стало відомо про припинення блокування польськими протестувальниками пункт пропуску "Довгобичів – Угринів". За даними на 14:45 того дня на виїзд з України перед цим пунктом пропуску фіксувалися черги загалом у 100 вантажівок.

Разом з цим у зворотному напрямку, на в'їзд в Україну з Польщі, у черзі перебувало ще 30 вантажівок з повною масою до 7,5 т. Також ще за добу до зняття блокади протестувальники в "Угринові" не пропустили жодної вантажівки з України у бік Польщі.

6 березня Фокус писав, як блокада польськими фермерами кордону з Україною вплине на ціни на продукти в магазинах.

Також 20 березня польські аграрії організували масштабну акцію протесту по всій Польщі, перекривши дороги та паралізувавши роботу основних установ.