Команда Тихановской отказалась участвовать в массовых протестах – СМИ

Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отказалась участвовать в акциях протеста, которые начались в стране вчера, в день голосования и продолжаются до сих пор.

К такому решению пришли в объединенном штабе оппозиции, который поддерживает 37-летнюю Светлану Тихановскую, передает агентство "РИА-новости".

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"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то дополнительные провокации, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она (Светлана Тихановская, – ред.), как командный игрок, подчинилась этому решению", – заявила агентству пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

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Сегодня утром, Тихановская заявила, что не признает официальных результатов выборов президента, призвала граждан Беларуси выходить на протесты, а также потребовала "мирной" передачи власти. Одновременно в штабе Тихановской предложили Александру Лукашенко начать переговоры, чтобы не допустить насилия на улицах.

Кроме того, кандидат подала жалобу в Центризбирком Беларуси с требованием признать оглашенные результаты прошедших выборов недействительными. Согласно данным ЦИК, по итогам выборов у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.