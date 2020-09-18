Хай щастить. Куда бегут белорусские IT-компании и готова ли их принять Украина

За последние годы белорусский IT-сектор зарекомендовал себя как один из самых успешных в Восточной Европе. Здесь созданы фирма EPAM, мессенджер Viber, приложение MSQRD, компания Wargaming с ее игрой World of Tanks. Теперь многие IT-специалисты и целые компании готовятся сменить прописку. Возможно, на украинскую

IT-индустрия в Беларуси — самая динамично развивающаяся отрасль. В 2005-м в стране создали Парк высоких технологий (ПВТ) — особый налогово-правовой режим для развития IT-бизнеса. Главная его особенность — принцип экстерриториальности, позволяющий резидентам размещать офис в любом населенном пункте страны. С марта 2018 года на территории ПВТ действует Декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Среди главных преимуществ документа — сниженная до 9% ставка подоходного налога, освобождение от налога на прибыль и НДС для резидентов.

Поддержка IT-сферы привела к тому, что в 2018 году на долю IT приходилось 5,7% ВВП Беларуси. Общий доход от производства и продаж сектора в том же году составил $3,1 млрд. К 2019 году в стране насчитывалось более 54 тыс. специалистов в этой сфере и около 1,5 тыс. IT-компаний. После президентских выборов IT-индустрия Беларуси встала на паузу.

"Закручивание гаек"

"О том, что президентские выборы будут сфальсифицированы, знали все, и IT-компании в том числе, — говорит Фокусу Алексей, ведущий специалист одной из белорусских компаний. — Поэтому уже за месяц до выборов многие готовили свои инфраструктуры к отключению интернета. Устанавливали дополнительные vpn, переводили часть инфраструктуры на локальные сервера, а также переводили сотрудников на работу вахтовым методом — например, часть сотрудников компаний, отвечающих за обслуживание продакшена, ездили в Турцию вахтами по две недели. Некоторые еще до выборов перевезли в другие страны ключевых специалистов. Но реальность обошла самые смелые прогнозы и ожидания".

После дня голосования в Беларуси на три дня отключили интернет. С перебоями работали лишь "Телеграм" и vpn от psiphon.

Средняя зарплата айтишников в Беларуси достигает $1500, в Украине, по данным DUO, этот показатель на $800 больше

"Работа практически всех компаний в Беларуси была парализована. После включения интернета вся страна, как и весь мир, была шокирована беспрецедентной жестокостью во время подавления уличных акций. В число задержанных попали и IT-специалисты, некоторых из них хватали прямо под офисами компаний. Есть информация о том, что двух специалистов компании Playtika, которые должны были ехать на дежурство в Турцию, взяли у дверей офиса. Точное количество задержанных айтишников неизвестно, но лично со мной в камере на Окрестина находилось по меньшей мере несколько специалистов из этой сферы", — продолжает наш собеседник.

Алексей был одним из наблюдателей на выборах и одним из тех, кого после дня голосования задержал ОМОН. Мужчина отсидел пять суток в ИВС.

По его словам, каждые выходные, а иногда и по будням, в Минске снижают скорость мобильного интернета "по причинам национальной безопасности". А это в свою очередь наносит сильный удар по репутации страны, которая ранее зарекомендовала себя как динамично развивающая платформу ­IT-индустрии.

"Если в стране не произойдет смена власти, то маховик репрессий против IT-специалистов будет только раскручиваться. А дальше — закручивание гаек и плановое уничтожение IT-сегмента. Текущая власть не простит, как они думают, "предательство" IT-сектора, им не нужны независимые люди. Думаю, прежде всего нас ждут уголовные дела и обыски в компаниях, сотрудники которых активно поддерживали протесты, а также участвовали в создании сервисов для оппозиции. Это приведет к уходу специалистов и компаний из страны, что в свою очередь скажется на экономических показателях. Государство решит начать срочно делать то, что, по мнению чиновников, они умеют, — регулировать отрасль, это окончательно похоронит IT-бизнес и ПВТ", — считает айтишник.

Исход

На сегодня для белорусских айтишников самый актуальный вопрос — куда уехать. По мнению экспертов, большинство IT-специалистов будут переезжать в страны ближайшего зарубежья в составе своих компаний или самостоятельно.

Gismart — международная компания — разработчик и издатель мобильных игр и развлекательных приложений с офисами в четырех странах: Великобритании, Китае, Украине и Беларуси. В 2020 году Gismart заняла шестое место в рейтинге тысячи самых быстрорастущих компаний Европы по версии делового издания Financial Times.

"Происходящее в Беларуси нанесло серьезный ущерб деловой репутации страны: о любого рода инвестициях можно забыть на неопределенный срок. Многие IT-компании готовы релоцировать офисы в соседние страны в случае, если обстановка не стабилизируется, — говорит Фокусу Дмитрий Липницкий, CEO и сооснователь Gismart. — На такое решение компании спровоцировал ряд обстоятельств, начиная от отключения интернета и заканчивая массовыми задержаниями белорусов, среди которых также и топ-менеджеры крупных IT-компаний. Все это повлекло за собой сбои в работе бизнесов и, соответственно, финансовые потери".

По словам Липницкого, на экономике Беларуси отток IT-компаний скажется негативно. "IT-бизнес — это не только налоговые поступления, но и часть населения с доходом намного выше среднего, которые сегодня тратят деньги в Беларуси", — говорит он.

На днях заработал сайт-навигатор для сотрудников ІТ-сферы и компаний, желающих переехать работать в Украину

По данным Белстата, средняя зарплата по стране за июль 2020 года составила $489, в то время как заработок айтишников в среднем держится на отметке в $1200–1500.

"Как только мы узнали о возможных ограничениях в работе интернета в Беларуси, оперативно релоцировали часть минской команды в Киев. Компания Gismart открыла офис в Украине в начале 2020 года. С точки зрения бизнеса, Украина интересна прежде всего рынком специалистов: здесь достаточно высокая концентрация высококвалифицированных сотрудников. Условия ведения бизнеса — регистрация юридического лица и особенности налогообложения — также привлекательны. Среди релоцировавшихся были сотрудники, которые работают над созданием и управлением рекламными кампаниями для наших игр и приложений, что оказывает прямое влияние на доход нашего бизнеса. Решение о временной релокации помогло избежать серьезных финансовых потерь", — говорит Липницкий.

Помимо проблем с интернет-подключением, в Gismart столкнулись и с другими форс-мажорными обстоятельствами. Двух сотрудников компании задержали, избили, несколько суток они провели в изоляторе. Одного из них ОМОН задержал, когда тот шел из офиса домой. На данный момент оба сотрудника на свободе, им предоставили дополнительный оплачиваемый отпуск, кроме того, оказывают помощь с оплатой штрафов и готовы оплачивать услуги адвокатов, если понадобится.

"На сегодня офис в Минске открыт и продолжает работать, но сотрудники по желанию могут работать удаленно. Мы разрабатываем план по релокации в Киев, готовимся к различным сценариям. Несмотря на это, надеемся, что офис в Минске сможет вернуться к нормальной работе", — заключает Дмитрий Липницкий.

Остаемся на местах

Какие бы события ни разворачивались в Беларуси, далеко не все компании готовы к миграции. Но, возможно, это лишь вопрос времени.

Gurtam — белорусская компания — разработчик программного обеспечения. Основной продукт — Wialon, платформа спутникового мониторинга и IoT — интернета вещей. С ее помощью можно контролировать и анализировать состояние и местоположение чего угодно: транспорта, людей, животных, посылок, различных предметов. Сегодня к платформе подключено более 2,5 млн объектов по всему миру, преимущественно это автомобили. ПО, разработанное в Gurtam, используют более 130 стран.

Не до работы. Валерия Велинская отмечает, что события в Беларуси сказались на производи­тельности сотрудников армии

"Все, что сейчас происходит в Беларуси, сказалось на компаниях куда серьезнее, чем пандемия и переход на удаленку. Многие показатели упали, как долго бизнесам придется восстанавливаться — вопрос открытый", — рассказывает Фокусу Валерия Велинская, менеджер по корпоративным коммуникациям Gurtam.

Валерия уточняет, что события в республике влияют абсолютно на всех и в отрасли, и за ее пределами. Люди часами читают новости, многим страшно выходить из дома. Сказалось это и на продуктивности — сотрудникам компании сложно сосредоточиться и выдать даже половину привычного результата.

"Менеджеры изо всех сил пытаются подбодрить команду и поддерживать процессы. Собственники компаний всеми возможными способами защищают своих сотрудников и лавируют, пытаясь сохранить бизнес после каждой новой вводной. По сути, отрасль сейчас работает по инерции — никакого долгосрочного планирования, ведь все может измениться в любой момент, никаких инвестиций. Каждый старается выполнять свои обязательства, насколько это возможно. Чуть легче тем, у кого есть филиалы вне Беларуси", — отмечает Велинская.

Головной офис Gurtam расположен в Минске, в нем работают 230 сотрудников, тут же находится центр разработки. Также у компании есть офисы в Москве, Каунасе, Бостоне, Дубае и Буэнос-Айресе. На данный момент решение о переезде Gurtam не принимал.

"Очень яркое изменение, которое нельзя не отметить: границы между "наша" и "чужая компания" стерлись. Неважно, где и кем ты работаешь, люди сплотились и поддерживают тех, кому тяжелее. Это единство, которого раньше не было, такие изменения не проходят бесследно. Несмотря ни на что, мы верим в лучшее: после любого кризиса наступает эра новых идей, новых возможностей, хоть это пока трудно себе представить", — заключает Валерия Велинская.

Закрытые границы

SplitMetrics — белорусский стартап, разработавший сервис A/B-тестирования иконок и скриншотов в App Store и Google Play для увеличения конверсии мобильных приложений.

Максим Каменков, CEO и сооснователь компании SplitMetrics, считает, что если кто-то лишь задумывался о переезде, то после обысков в офисе компании — разработчика PandaDoc и задержания ее сотрудников желание уехать возросло многократно.

"IT-бизнес все же не так сильно привязан и зависим от геополитики, поэтому любой нормальный бизнесмен действует в интересах бизнеса и текущих рисков. Переезд — это всегда план Б, который начинает реализовываться в Беларуси. Мне кажется, почти все компании вывезли часть ключевых сотрудников в какие-то более спокойные локации, в том числе в Украину, — рассказал Фокусу Максим Каменков. — Думаю, это один из самых популярных вариантов, в виду простоты организации переезда, по крайней мере, так было до того, как Украина закрыла границы. Много компаний пока следят за развитием событий и будут решать в процессе, я пока не слышал, чтобы достаточно большие компании переезжали с полным штатом сотрудников, но, думаю, все уже юридически готовы это сделать, как только — так сразу".

Непонятно. Максим Каменков не понимает, готова ли Украина в реальности принять IT-компании из Беларуси

IT-бизнес в целом не особо зависит от физической локации, а особенность бизнеса в Беларуси — стопроцентная ориентация на внешние рынки. Неважно, где ведут деятельность, важно лишь, где расположена точка доходов и кто получит бонусы от работы бизнеса в виде налогов, рабочих мест, инвестиций, социальных инициатив и многого другого, что обеспечивает IT-сегмент.

"Есть много прямых и непрямых плюсов от того, что в вашей юрисдикции работает IT-компания. Это не шахта, которая продает недра страны, затраты почти нулевые для экономики. В странах-соседях это хорошо понимают, ведь там рыночные отношения, и главная задача их экономик — создание рабочих мест, поэтому логично привлекать бизнесы к себе в страну", — говорит Каменков, уточняя, что пока непонятно, готова ли Украина поддержать переезд IT-бизнесов из Беларуси. Страны Евросоюза в этом плане занимают более активную позицию и уже предпринимают какие-то конкретные шаги, а в Украину еще нужно постараться въехать.

14 августа Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации, сообщил в "Фейсбуке" о готовности правительства создать необходимые условия для комфортного переезда белорусских IT-специалистов в Украину.

"Украинская IТ-компания может пригласить к себе на работу такого иностранца. Из документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5 см на 4,5 см. Затем компания обращается с заявлением в центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение пяти-семи дней Центр занятости выдает такое разрешение. Все. Иностранец может легально проживать и работать в Украине", — написал Федоров.

В конце августа Украина закрыла свои границы для иностранцев на срок до 28 сентя­бря. Позже чиновники вспомнили об обещании впускать в страну белорусских айтишников и разрешили въезд лишь им, да и то по приглашению украинской компании или профессиональной ассоциации.

Фокус попросил Министерство цифровой трансформации рассказать, готова ли все же Украина обеспечить легкие условия для переезда IТ-компаний из Беларуси и что конкретно сделано в этом направлении на данный момент. По прошествии пяти дней ответ на запрос так и не был получен.