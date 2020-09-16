"Мы умрем, но не уйдем". Как хасиды оказались на украино-белорусской границе и что они планируют делать

Более тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины. Они направляются в Умань, но сюда их не пускают из-за коронавируса. Однако верующие не теряют надежды встретить свой 5781 новый год у могилы цадика Нахмана, как они и делали много лет. Фокус разбирался, как Рош ха-Шана проходит в условиях пандемии и смогут ли хасиды добраться до места поклонения.

Почему именно Умань и почему так важен цадик Нахман

Каждый год брацлавские хасиды стремятся осенью посетить украинскую Умань, где похоронен основатель их религиозного движения – Рабби Нахман, правнук основателя хасидизма, как такового, которым является цадик (праведник) и целитель Исраэль Бааль Шем Тов, сокращённо Бешт.

Бешт жил в XVIII веке на территории нынешней Украины, которая тогда находилась под властью Речи Посполитой. В Меджибоже (нынешняя Хмельницкая область) он обзавелся десятками учеников, которые продолжили его дело. Распространению хасидизма мешала черта оседлости и противоречия с "миснагдим" – учеными иудеями, отвергавшими новое течение. В течение XIX века в общественном сознании хасиды слились с "обычными" ортодоксальными иудеями, а в XX-м они рассеялись по всему миру. Больше всего хасидов сейчас проживает в США, Израиле и городах бывшего СССР. Поскольку хасидизм основывается на каббале, Бешт на первое место ставил эмоциональное восприятие бога, а не знание и соблюдение обрядов и религиозную ученость. Особое внимание он уделял переживанию "двекут" – единения с богом. Кроме того, для хасидов очень важны личность и авторитет их духовного лидера. Цадик, или ребе, обычно считается посредником между богом и человеком.

Цадик Нахман родился в 1772 году, вырос в доме своего знаменитого прадеда, женился в 13 лет, много путешествовал, побывал даже в Палестине, но не добрался до Иерусалима из-за нашествия Наполеона. Окончательно осел в Брацлаве, отсюда и название его последователей. Но, когда заболел туберкулезом, принял решение переехать в Умань. Скончался в 1810 году и был похоронен на еврейском кладбище. Его могила стала местом паломничества.

Могила цадика Нахмана в Умани

В январе 1993 году, находясь с визитом в Израиле, Леонид Кравчук дал согласие на перенос останков рабби Нахмана в Иерусалим. Но против этого выступили лидеры брацлавского движения, поскольку данная инициатива противоречила завещанию рабби Нахмана. В 1996 году два молодых израильских хасида попытались похитить его останки и вывезти их в Иерусалим. Эта попытка была пресечена правоохранителями и вызвала грандиозный скандал.

Брацлавские хасиды посещают Умань и могилу цадика Нахмана, чтобы именно рядом тут, рядом с местом упокоения своего духовного лидера встретить новый год - Рош ха-Шана. Фиксированной даты этот день не имеет, потому что напрямую зависит от лунного календаря. Он ежегодно приходится на момент новолуния – т.е. 1-е число седьмого месяца тишрей по иудейскому календарю. В 2020 году еврейский 5781-й Новый год выпадает на вечер 18 сентября и продлится до вечера 20 сентября.

Как развивались события в условиях пандемии

Из-за пандемии коронавируса украинские власти объявили о том, что паломничества в 2020 году не будет. 25 августа президент Владимир Зеленский провел встречу с раввинами и призвал их помочь уговорить верующих не ехать в этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана. На встрече Зеленский отметил, что массовые мероприятия дают прирост болезни "в разы".

Встреча президента Зеленского с раввинами/Фото: Офис президента

"Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", — заявил президент. Также Зеленский рассказал, что говорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, и тот просил украинскую власть закрыть Умань для паломников.

В Офисе президента отметили, что представители иудейских религиозных организаций понимают ситуацию и пытаются донести это до верующих.

"Мы сделаем все возможное, чтобы передать ваш месседж. Мы понимаем, что происходит, и насколько это важно», — сказал в частности председатель Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер.

А главный раввин Киева Яков Дов Блайх заявил о важности "нормативного регулирования ситуации", а также предложил ограничить въезд не только для иностранных паломников, но и для внутренних.

"Есть сборы людей, которые живут в Украине. Важно, чтобы было всем понятно, что есть рамки законодательства", — сказал он.

26 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина из соображений безопасности будет вынуждена запретить проведение массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана в Умани. Премьер уточнил, что он получил письмо от руководителя координационного проекта по коронавирусу в Государстве Израиль, профессора Ронни Гамзу, в котором тот выражает обеспокоенность потенциальными торжествами с участием десятков тысяч людей в Умани.



"Мы действуем в полной координации, поэтому будем вынуждены принять решение о запрете, поскольку это (торжества по поводу Рош га-Шана, - ред.) большой риск для граждан и Украины, и Израиля, и других", – подчеркнул Шмыгаль.

Однако паломников это не остановило. Подозревая, чем ближе заветная дата, тем трудней будет попасть в Умань, они стали приезжать в Украину заранее. Стала появляться информация о том, что хасидов задерживают в аэропортах без видимых на то причин и даже не снабжают водой и едой.

В Госпогранслужбе сообщили, что задержаний как таковых не было, у паломников лишь проверяли документы и проводили с ними беседы для выяснения цели визита.

Что происходит в Умани

В итоге в Умань все-таки прибыли паломники. Сколько всего, мэр города Александр Цебрий сказать не может, но по данным Министерства внутренних дел и миграционной службы, на территории города находится 2,5 тысячи хасидов. Для сравнения, в 2019 году Умань посетили около 30 тысяч паломников. И коронавирус уже подтвердили у 10 человек.

"Мы провели ПЦР-тестирование за средства самих паломников и обнаружили 10 COVID-положительных паломников. Из них четверо повторно были оттестированы, и тест у них негативный – это говорит о том, что они считаются выздоровевшими. А шесть – COVID-положительных", – заявил Цебрий.

По его словам, заболевшие хасиды находятся в отеле, который специально выделили для COVID-положительных паломников с легкой формой болезни. При этом он уточнил, что те, у кого выявят среднее или тяжелое течение болезни, будут госпитализировать в инфекционное отделение городской больницы. Мэр Умани уточнил, что тестирование на COVID-19 уже прошли около 400 хасидов.

К слову, израильские благотворители, видимо подозревая, чем обернется паломничество, пожертвовали два с половиной миллиона гривен Уманской городской больнице на оборудование ПЦР-лаборатории.

Передача символического чека властям города Умань

В городе уже произошло несколько событий, вызвавших большой резонанс. 9 сентября группа разбушевавшихся молодых хасидов разгромила ограждения, установленные у могилы цадика Нахмана.

Заборчики там разместили, чтобы возле могилы не возникало столпотворений, такие меры необходимы в условиях карантина, они позволяют минимизировать распространение вируса. Но хасидов это не устроило. Также на видео видно, что другие правила карантина им также претят – в масках было только несколько человек.

Полиция и миграционная служба решили депортировать из Украины двух наиболее агрессивных паломников из Израиля. "Эти люди не смогут приезжать в Украину в ближайшее время. Мы надеемся, что это станет предостережением для других паломников, которые поймут, что нужно вести себя вежливо, а не наводить беспорядок", - заявил заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко. Действия паломников осудили Секретариат брацлавских хасидов и Объединенная еврейская община.

11 сентября у входа в местное кафе заметили табличку с объявлением на украинском и на иврите – "Хасиды не обслуживаются! COVID-19".

Фото: Хаим Хазин

Полиция установила, что табличку установил хозяин кафе с целью нераспространения коронавируса, и возбудила уголовное дело. Мэр Умани заявил, что это провокация.

Ситуация на границе с Беларусью

Однако, с приближением Рош ха-Шана, паломники активизировались и возникла ситуация на границе с Беларусью. Там застряло около тысячи паломников. Правда, цифры разнятся и их может быть гораздо больше. Из Беларуси их выпустили, а в Украину не пускают, поэтому они разместились на обочинах и мостовой.

Возвращаться в Израиле хасиды не намерены, надеясь, что украинские власти их все же пустят. Также они призывают МИД Израиля немедленно вмешаться и предотвратить то, что они называют "гуманитарной катастрофой". Вину за случившееся они возлагают на Израиль, Биньямина Нетаньяху и депутатов от ортодоксальных партий. Они настаивают на том, чтобы Израиль немедленно вмешался и обеспечил им доступ в Умань. Другие варианты не рассматриваются.

Некоторые паломники утверждают, что за 3000 долларов некие жители приграничного Гомеля (Беларусь) переводят их через границу в обход украинских приграничных рубежей. Но официального подтверждения этому нет. Те, у кого денег нет, пытаются пробраться в Украину самостоятельно, "партизанскими" тропами. Так, неподалеку пункта пропуска "Новые Яриловичи" поймали хасида, который пытался пересечь границу по болотам. Пограничники его поймали.

"Был составлен акт, а также ему запретили въезд в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону", — добавили в погранслужбе.

Сами хасиды настроены решительно и заявляют, что коронавирус и украинские власти их не остановят.

"Не может быть такого, чтобы мы не попали в Умань. Ничто и никогда не может нас остановить. В Украине был Майдан — мы ездили в Умань. Даже когда в Беларуси случился Чернобыль, мы все равно ехали в Умань к нашему цадику", - заявил Бенни из Тель-Авива.

"С самого начала было ясно, что те, кто принимает решения и подстрекает украинцев против нас, не понимают простейшей вещи, а именно - что значит для души хасида паломничество в Умань. Нет такой дилеммы - ехать или нет. Вообще не обсуждается вариант не поехать. Это глупость влезать в паломничество хасидов. Вопрос только один: как проехать. Это традиция, которой уже 200 лет", - заявил Исраэль Шнор, один из хасидов, находящихся на белорусско-украинской границе.

"Мы никуда не уйдем. Нам тяжело и холодно. Я 35 лет приезжаю в Умань — и я не могу не приехать в этом году. Мы давали много миллионов на развитие Умани. А сейчас нам туда нельзя. Почему? Если нас не пропустят, мы будем отмечать наш Новый год здесь. Мы умрем, но не уйдем", - заявил еще один паломник.

Кроме мужчин на границе застряли женщины, среди них есть и беременные и дети, некоторые из них грудные. Еврейскими общинами был организован подвоз кошерной еды. Еда, которую предлагали хасидам пограничники им не подошла, потому что, по их словам, готовилась не на кошерной кухне. Также пригнали несколько автобусов, чтобы детям было где ночевать.

Однако кроме хасидов на границе также застряли и дальнобойщики, в том числе украинские, которые не могут въехать в Украину, некоторые машины пропускают, процедура идет медленно, а паломники блокируют проезд.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству связаться с украинской стороной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заверила, что Беларусь готова обеспечить транспорт.

"К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло", - заявила Эйсмонт.

Также министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников-хасидов, которые находятся на границе с Беларусью. "Обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм", - говорится в письме глава МВД Израиля.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что с пониманием относятся к усилиям Израиля способствовать пропуску паломников в Украину, в частности через обращение к президенту Владимира Зеленского. Однако просят коммуницировать, прежде всего, через Кабмин.

Енин напомнил, что Украина уже обратилась к Беларуси с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений. И в МИДе напомнили, что украинское правительство запретило на месяц с 28 августа до 00 часов 00 минут 28 сентября въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений.

МИД Украины отмечает, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины. "На сегодняшний момент ситуация не позволяет нам разрешить пропуск в Украину дополнительного количества хасидов, в частности тех паломников, которые на сегодняшний день собрались на границе с Беларусью", – сказал Енин.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко лично выехал на белорусско-украинскую границу, чтобы контролировать ситуацию на участке. И еще раз повторил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Надпись на плакате гласит: "Меня не пропускают в Украину, потому что я еврей"/Фото: Хаим Хазин

Также Глава ведомства четко отметил недопущение нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы.

Надо отметить, что Фонд имени Рабби Нахмана призвал хасидов не ехать в Украину в этом году. "Понимая желание паломников любым путем попасть в Украину и посетить могилу Рабби Нахмана, Международный Благотворительный Фонд имени Рабби Нахмана из Бреслава призывает паломников воздерживаться от неправомерных действий и действий, которые могут привести к нарушению действующего законодательства Украины и повлечь за собой соответствующие меры реагирования в виде дальнейшего запрета посещения Украины.

Государство Украина гостеприимно ждет паломникив- хасидов для посещения мест паломничества сразу же после прекращения угрозы пандемии и снятия карантина", - заявили в Фонде.



Что будет дальше?

Беларусь с подачи президента, пропустила хасидов, украинская сторона, несмотря на многочисленные предупреждения, сейчас оказалась в позиции "злого полицейского", который не пропускает "избранный народ" к могиле их цадика. На уступки, судя по последним заявлениям, Украина не пойдет. 16 сентября на заседании Правительства Кабмин поддержал закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе Беларуси и Украины.

А замглавы МВД Антон Геращенко и вовсе заявил, что кто-то выманил паломников в Беларусь, заверив, что оттуда они смогут попасть в Украину, несмотря на введенные ранее противоэпидемиологические ограничения. "Те люди, которые обманным путем выманили представителей религиозного течения хасидов в Беларусь и пообещали им, что их могут пропустить в Украину — эти люди совершили, по моему мнению, правонарушение… У нас нет оснований пропускать этих граждан в Украину. Есть законодательство, которое запрещает такие действия", — сказал Геращенко, добавив, что хасидов просто обманули. В то же время, кто именно и с какой целью это сделал, он не уточнил.

Хасиды, согласно их заявлениям, также настроены решительно и будут ночевать на трассе вплоть до Рош ха-Шана, если их не пропустят (а этого скорей всего не произойдет). Те немногие хасиды, что прибыли в Умань заранее – отметят свой Новый год как следует. Что получается в итоге? Грандиозный международный скандал, спровоцированный, прежде всего, нежеланием осознать всю опасность пандемии и игнорирование законов принимающей стороны. Одна надежда, что к следующему году пандемия коронавируса пойдет на спад и хасиды совершат паломничество на могилу цадика без лишнего драматизма.