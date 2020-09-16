Больше хасидов в Умань не пропустят, – МИД

По словам Евгения Енина, сейчас в Умани принимаются меры, чтобы обеспечить безопасность тех паломников, которые все-таки приехали.

Власти Украины не могут сейчас позволить пропуск дополнительного количества хасидов на свою территорию.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

"На сегодняшний момент ситуация не позволяет нам разрешить пропуск в Украину дополнительного количества хасидов, в частности тех паломников, которые на сегодняшний день собрались на границе с Беларусью", – сказал Енин.

По словам Енина, в настоящее время ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти, а в Умани принимаются меры, чтобы обеспечить безопасность тех паломников, которые все-таки приехали до введения запрета на въезд в Украину.

Они будут обеспечены питанием, медобслуживанием, их контакты с местным населением будут сведены к минимуму, заверил Енин.

Кроме того, замминистра добавил в Facebook, что с целью предотвращения незаконного проникновения в Украине групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Отметим, на границе Беларуси и Украины находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Умань. Несмотря на всю нервозность ситуации, паломников на границе кормят кошерной едой.

Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко ситуацию на границе.

Пропустить в Украину хасидов-паломников, которые застряли на украино-белорусской границе, президента Владимира Зеленского просит и министр внутренних дел Израиля Арье Дери.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

В этом году уже произошло несколько конфликтов с участием хасидов, которым удалось попасть в Умань до 28 августа. Так, в понедельник, 14 сентября в Умани разгорелся скандал между хасидами и местными жителями из-за синагоги, которая, по мнению местных, была построена незаконно.

А ранее в Умани очевидцы сняли на видео, как группа подростков-хасидов пытается снести карантинные ограждения, установленные возле места их паломничества – могилы основателя брацлавского хасидизма Раби Нахмана. Позже стало известно, что дебоширов, устроивших погром, выдворят из Украины.

Также в ночь на 1 сентября в Умани произошел конфликт, во время которого местные жители в потасовке ударили хасида в лицо и разбили нос.