Хасидов на границе кормят кошерной едой. Лукашенко считает, что они наткнулись "на стену непонимания"
Сотни белорусских хасидов остаются на границе. Украинские пограничники разъяснили им причины отказа во въезде, но они продолжают чего-то ждать.
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился помочь хасидам, которые не смогли попасть в Украину. Об этом сообщил белорусский официальный Telegram-канал "Пул Первого".
"Паломники наткнулись не просто на границу, а на стену непонимания. Сперва под Пинском отказались пускать группу на Украину. А ночью под Гомелем, на пункте пропуска "Новая Гута". белорусские пограничники пропустили более 700 человек, а украинские коллеги – заблокировали границу! Таким образом, сотни людей оказались на нейтральной полосе. Белорусская сторона организовала подвоз воды, Красный Крест предоставил все необходимые вещи (даже палатки)", – заявил Лукашенко. Он поручил оказать хасидам всю необходимую помощь.
Напомним, что сотни хасидов остаются на границе Беларуси и Украины. Украинские пограничники говорят, что ясно разъяснили причины отказа во въезде, но паломники все равно не расходятся.
Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко ситуацию на границе.
"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской — до 700, Волынской — до 1,5 тысячи. Ожидаем прибытия в Минск трех чартеров — около 600 иностранцев", – сообщил Дейнеко. Для усиления прикрытия границы привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы и Сумского пограничного отряда. Задействованы вертолеты и беспилотные комплексы для проведения мониторинга границы. Сам Дейнеко поехал на границу для общения с хасидами. Он обещает не допустить прорыва границы.
ГПСУ поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.
Напомним, 18-20 сентября будет отмечаться Рош-ха-Шана, еврейский Новый год. В это время традиционно происходит пиковый наплыв паломников-хасидов в Умань к могиле духовного вождя брацлавских хасидов рабби Нахмана. В 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, Кабмин ограничил въезд иностранцев в страну до 27 сентября.