Хасиды вырыли тоннель под синагогой в Нью-Йорке и устроили драку с полицией (видео)

Под синагогой в Нью-Йорке обнаружили тоннель, который, по одной из версий, копали в течение года. Когда на место приехали строители, чтобы залить его цементом, группа мужчин агрессивно выступила против.

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Хасиды устроили бурную ссору в Нью-Йорке из-за тайного тоннеля от синагоги. Конфликт привел к вызову полиции и арестам. Деталями 10 января поделились в The New York Times.

Журналисты сообщили, что секретный тоннель проложен между штаб-квартирой группировки и прилегающей собственностью. Его обнаружили еще в конце прошлого года, но только на этой неделе в синагогу вызвали строительную бригаду. Строители должны были восстановить поврежденные стены, но группа хасидов выступила за то, чтобы проход оставили.

На место вызвали полицию. Правоохранители обнаружили группу мужчин, которые проламывали стену молитвенного пространства, которая вела к тоннелю. На видео с места событий также видно, что молодые хасиды заняли тоннель, пытаясь помешать его заполнению цементом.

В СМИ подчеркнули, что пока неизвестно, кто и с какой целью построил тоннель.

В Sky News передали, что представитель хасидского движения ХаБаД Мотти Селигсон обвинил в этом "группу студентов-экстремистов". Молодые люди, по его мнению, секретно создали ход из свободного здания за штаб-квартирой, проложив его под офисными зданиями и соединив с синагогой.

В полиции проинформировали, что арестовали 10 человек за хулиганство и посягательство на чужие территории. Еще один человек находится под арестом за препятствование государственной администрации. Сама синагога сейчас закрыта — там проводят проверку конструкции на безопасность.

В материале New York Post говорится, что подозреваемые могли копать тоннель в течение почти года.

По одной из версий, он был предназначен для "расширения" синагоги. Якобы хасиды, которые его вырыли, собирались так добираться до заброшенной ритуальной бани.

Сообщается, что "группа молодых агитаторов", причастных к конфликту из-за тоннеля, находится в США "в основном" по студенческим визам. В результате столкновения никто не пострадал.

Напомним, в Польше на территории президентского дворца арестовали двух экс-чиновников. Из-за этого инцидента под дворцом начался протест.

В Эквадоре преступники во время прямого эфира захватили телестудию. Присутствующие работники станции были вынуждены лежать на полу, впоследствии их эвакуировали.