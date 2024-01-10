В Польше во дворце Дуды задержали двух экс-министров: люди вышли на протест (фото)

Скандальное задержание произошло 9 января. Речь о бывшем главе МВД Мариуше Каминском и его заместите Мацее Вонсике. Их обвиняют в злоупотреблении властью.

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На территории Польши произошел громкий скандал, в ходе которого задержали двух бывших топ-чиновников. Произошло это на территории президентского дворца. Фокус собрал все, что об этом известно.

Речь идет про бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминского и его экс-заместителя Мацея Вонсика, пишет Wyborcza. В понедельник суд выдал ордер на арест политиков из партии "Право и справедливость" в деле о земельном скандале, а уже во вторник глава государства Анджей Дуда пригласил их в президентский дворец на церемонию назначения новых советников. Они там просидели до вечера.

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Портал Onet пишет, что во вторник Анджей Дуда отлучился ради встречи с оппозиционеркой из Беларуси Светланой Тихановской и в этот момент сотрудники полиции без уведомления зашли на территорию дворца, где требовали от Мариуша Каминского и Мацея Вонсика пройти с ними без сопротивления.

Бывшие министры отказались ехать в отделение, ведь якобы хотели дождаться возвращения Анджея Дуды, на что сотрудники правоохранительных органов могли ответить, что будут вынуждены применить силу, если они добровольно не проедут в отделение полиции.

"Лица, с которыми велась борьба, в соответствии с решением суда были доставлены в соответствующее пенитенциарное подразделение", — говорится в сообщении варшавской полиции в социальной сети Х.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский также в социальных сетях написал, что "все равны перед законом", тем самым прокомментировал аресты.

Оба министра были помещены под стражу в следственный изолятор в Грохове.

Задержание польских экс-министров: реакция властей

Министр канцелярии президента Польши Войцех Коларский в комментарии Onet поделился, что Анджей Дуда каждый год устраивает встречу с оппозицией из Беларуси в Бельведере, поэтому он временно и отсутствовал во дворце.

После известия о том, что полиция пытается задержать двух политиков он сразу же принял решение немедленно вернуться, однако из-за странных обстоятельств не успел этого сделать.

"Только что президент узнал по телефону от руководителя канцелярии президента Гражины Игначак-Бандич, что министры Каминский и Вонсик были задержаны, он решил немедленно вернуться. Но мы долго не могли выехать из Бельведера, потому что выезд преградил городской автобус. Я убежден, что это была сознательная акция", – заявил Войцех Коларский.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский на своей странице в социальной сети Х высмеял эту теорию, опубликовал статистику положительных отзывов местных жителей об общественном транспорте в Варшаве.

"Автобусный заговор? Правда?" — говорится в сообщении.

Мариуш Каминский и Мацей Вонсик считают, что они стали политзаключенными и первый из них даже объявил голодовку. Такого же мнения придерживается оппозиционная партия "Право и справедливость".

После задержаний под СИЗО, в котором держат двух экс-министров, начали собираться их сторонники. Также прибыл и лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, требуя пустить его внутрь СИЗО, однако ему никто не открыл.

Начался протест и перед президентским дворцом, где люди требовали справедливого решения.

Сам Анджей Дуда в среду заявил, что "глубоко шокирован тем, что кристально честных людей посадили в тюрьму".

Земельный скандал в Польше: что известно

Речь идет о событиях, которые произошли еще в 2007 году, как пишет Reuters. Схема изменения статуса сельскохозяйственных участков земли была признана коррупционной, а дело расследовало Центральное антикоррупционное бюро, которым руководил Мариуш Каминский. К слову, Мацей Вонсик был его заместителем.

Обоим выдвинули обвинения в превышении полномочий, а в марте 2015 года окружной суд в Варшаве принял решение приговорить двух политиков к трем годам лишения свободы. Была подана апелляция, которая так и не была рассмотрена, ведь президент Анджей Дуда их помиловал.

В 2023 году расследование возобновилось и Мариуш Каминский и Мацей Вонсик получили новый приговор, который предусматривал 2 года лишения свободы.

Напомним, 6 января сообщалось, что правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной. Польские фермеры требуют распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты: мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца, мясо птицы.