У Польщі в палаці Дуди затримали двох ексміністрів: люди вийшли на протест (фото)

Скандальне затримання відбулося 9 січня. Йдеться про колишнього очільника МВС Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсика. Їх звинувачують у зловживанні владою.

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На території Польщі стався гучний скандал, під час якого затримали двох колишніх топчиновників. Сталося це на території президентського палацу. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Йдеться про колишнього міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його ексзаступника Мацея Вонсика, пише Wyborcza. У понеділок суд видав ордер на арешт політиків із партії "Право і справедливість" у справі про земельний скандал, а вже у вівторок глава держави Анджей Дуда запросив їх до президентського палацу на церемонію призначення нових радників. Вони там просиділи до вечора.

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Портал Onet пише, що у вівторок Анджей Дуда відлучився заради зустрічі з опозиціонеркою з Білорусі Світланою Тихановською, і в цей момент співробітники поліції без повідомлення зайшли на територію палацу, де вимагали від Маріуша Камінського і Мацея Вонсика пройти з ними без опору.

Колишні міністри відмовилися їхати до відділку, адже начебто хотіли дочекатися повернення Анджея Дуди, на що співробітники правоохоронних органів могли відповісти, що будуть змушені застосувати силу, якщо вони добровільно не проїдуть до відділку поліції.

"Особи, з якими велася боротьба, згідно з рішенням суду були доставлені до відповідного пенітенціарного підрозділу", — ідеться в повідомленні варшавської поліції в соціальній мережі Х.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський також у соціальних мережах написав, що "всі рівні перед законом", тим самим прокоментував арешти.

Обидва міністри були поміщені під варту в слідчий ізолятор у Грохові.

Затримання польських ексміністрів: реакція влади

Міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський у коментарі Onet поділився, що Анджей Дуда щороку влаштовує зустріч з опозицією з Білорусі в Бельведері, тому він тимчасово і був відсутній у палаці.

Після звістки про те, що поліція намагається затримати двох політиків він одразу ж ухвалив рішення негайно повернутися, однак через дивні обставини не встиг цього зробити.

"Щойно президент дізнався телефоном від керівника канцелярії президента Гражини Ігначак-Бандич, що міністри Камінський і Вонсик були затримані, він вирішив негайно повернутися. Але ми довго не могли виїхати з Бельведера, тому що виїзд перегородив міський автобус. Я переконаний, що це була свідома акція", — заявив Войцех Коларський.

Мер Варшави Рафал Тшасковський на своїй сторінці в соціальній мережі Х висміяв цю теорію, опублікував статистику позитивних відгуків місцевих жителів про громадський транспорт у Варшаві.

"Автобусна змова? Правда?" — ідеться в повідомленні.

Маріуш Камінський і Мацей Вонсік вважають, що вони стали політв'язнями і перший із них навіть оголосив голодування. Такої ж думки дотримується опозиційна партія "Право і справедливість".

Після затримань під СІЗО, в якому тримають двох ексміністрів, почали збиратися їхні прихильники. Також прибув і лідер партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, вимагаючи впустити його всередину СІЗО, однак йому ніхто не відчинив.

Почався протест і перед президентським палацом, де люди вимагали справедливого рішення.

Сам Анджей Дуда в середу заявив, що "глибоко шокований тим, що кришталево чесних людей посадили до в'язниці".

Земельний скандал у Польщі: що відомо

Йдеться про події, які відбулися ще 2007 року, як пише Reuters. Схема зміни статусу сільськогосподарських ділянок землі була визнана корупційною, а справу розслідувало Центральне антикорупційне бюро, яким керував Маріуш Камінський. До слова, Мацей Вонсик був його заступником.

Обом висунули звинувачення в перевищенні повноважень, а в березні 2015 року окружний суд у Варшаві ухвалив рішення засудити двох політиків до трьох років позбавлення волі. Було подано апеляцію, яка так і не була розглянута, адже президент Анджей Дуда їх помилував.

У 2023 році розслідування відновилося і Маріуш Камінський та Мацей Вонсік отримали новий вирок, який передбачав 2 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, 6 січня повідомлялося, що уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною. Польські фермери вимагають поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти: м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця, м'ясо птиці.