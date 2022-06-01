В 3000-летнем перуанском храме обнаружен новый секретный туннель (фото)

Как отмечают ученые, этот туннель имеет неповторимые архитектурные особенности, которые они еще не встречали.

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В ходе своего недавнего исследования в перуанских Андах под 3000-летним храмом ученые нашли потайной проход, обладающий совершенно уникальными архитектурными особенностями, пишет Express.

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Этот тоннель — один из 35, обнаруженных под храмом в Чавин-де-Уантар, археологическом памятнике, расположенном в северо-центральных Андах, примерно в 434 км к северу от Лимы.

Считается, что Чавин-де-Уантар, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был заселен еще в 3000 году до н.э., а руины и артефакты датируются примерно 1200 годом до н.э. Между 900-500 годами до н.э. это место было занято чавинской культурой.

[ + – ] Найденный тоннель — один из 35, обнаруженных под храмом в Чавин-де-Уантар

По мнению экспертов, во времена чавинской культуры это место служило точкой сбора и поклонения для жителей региона. Причем, как считают ученые, Чавин-де-Уантар был важным местом и для людей из многих близлежащих регионов.

Социальная нестабильность привела к тому, что чавинская культура начала приходить в упадок примерно в 500-300 годах до н.э., в течение которых на месте важного открытого пространства, известного как "круговая площадь", была построена небольшая деревня.

Путь к открытию нового туннеля начался еще в 2019 году, когда археологи из Стэнфордского университета с помощью роботизированной камеры исследовали небольшой канал, найденный в одной из руин на территории Чавин-де-Уантар. В результате ученые выявили наличие галереи, в центре которой находился какой-то объект.

Пандемия коронавируса задержала дальнейшее исследование, команда лишь недавно смогла войти в галерею, чтобы лучше рассмотреть ее. По словам исследователей, эти туннели предшествовали строительству галерей вышестоящего храма и, вероятно, были построены между 1200-200 годами до н.э.

[ + – ] В ходе исследования был также замечен таинственный объект, который оказался скульптурной церемониальной каменной чашей

"Новый соединительный туннель совсем другой. Он имеет другую форму строительства, которая не характерна для обычных туннелей", — рассказали ученые.

Между тем, в ходе исследования был также замечен таинственный объект, который оказался скульптурной церемониальной каменной чашей, имеющей с обеих сторон крылья и вырезанную голову птицы кондора.

Основываясь на этом артефакте, команда решила назвать помещение, "галереей кондора", которая скорее всего, была чисто церемониальным постройкой.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое не менее интересно открытие. Так, в Лиме ученые наткнулись на останки жертв сифилиса. Тела, принадлежащие мужчинам и женщинам в возрасте от 30 до 50 лет, датируются XVI веком. Они были найдены во дворе больницы Сан-Андрес, построенной в 1552 году, и похоронены на глубине около 30 см.