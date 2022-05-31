В Лиме археологи обнаружили останки жертв сифилиса, датируемые 16 веком (фото)

Кроме того, исследователи нашли подземный склеп, фрагменты доиспанской керамики, фонтан XIX века и выгребную яму.

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В ходе своего недавнего исследования в Лиме, археологи раскопали гробницу, содержащую 42 человеческих захоронений, датирующихся XVI веком, пишет Unilad.

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Тела были найдены во дворе больницы Сан-Андрес, одном из старейших колониальных зданий в столице Перу. Скелеты были похоронены всего на глубине около 30 см, но оставались неоткрытыми в течение столетий.

Созданная вице-королем, испанским военным офицером Андресом Уртадо де Вильдосо, специально для испанских пациентов, больница была построена в форме креста рядом с церковью, чтобы пациенты могли быть ближе к Богу. Также в ней размещались психически больные люди. Здание было построено в 1552 году.

Найденные скелеты принадлежали мужчинам и женщинам в возрасте от 30 до 50 лет. Они были из разных социальных слоев, однако большая часть умерла от сифилиса. Эксперты также предположили, что на этом месте могут находиться останки мумий инков. До испанского завоевания инки правили Андским регионом Южной Америки.

[ + – ] Другие сооружения на этом участке включали аптеку, психиатрическое отделение, офисы, сад и кладбище

Кроме того, исследователи нашли фрагменты доиспанской керамики, которые, скорее всего, относятся ко временам империи инков. Другие сооружения на этом участке включали аптеку, психиатрическое отделение, офисы, сад и кладбище.

Свидетельства существования кладбища были впервые обнаружены, когда раскопки начались 20 лет назад, но на то, чтобы найти останки, ушло два десятилетия. На этом месте также был обнаружен подземный склеп в виде сводчатого кирпичного сооружения, фонтан XIX века и выгребная яма.

После прекращения деятельности больница Сан-Андрес в 1808 году была преобразована в женский монастырь, дом для брошенных детей, а затем в государственную школу, пока в 2007 году она не была повреждена землетрясением.

Напомним, что ранее эксперты совершили другие не менее интересные открытия. Так, например, в Мексике нашли затерянный 1500-летний город майя. Среди построек города были раскопаны дворцы, дома и мастерские с артефактами. Также ученые нашли здесь сенот, главную площадь с пирамидой и захоронения.

А вот в апреле этого года в Перу наткнулись на 1000-летнюю гробницу. Что удивило ученых больше всего, так это хирургический набор, найденный в захоронении. Также тут были обнаружены различные предметы погребения, включая большой бронзовый нагрудник и позолоченные медные чаши.