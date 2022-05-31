У Лімі археологи виявили останки жертв сифілісу, датовані 16 століттям (фото)

Крім того, дослідники знайшли підземний склеп, фрагменти доіспанської кераміки, фонтан ХІХ століття та вигрібну яму.

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Під час свого недавнього дослідження в Лімі, археологи розкопали гробницю, що містить 42 людські поховання, датовані XVI століттям, пише Unilad.

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Тіла знайдені у дворі лікарні Сан-Андрес, одній із найстаріших колоніальних будівель у столиці Перу. Скелети поховані лише на глибині близько 30 см, але залишалися невідкритими протягом століть.

Створена віцекоролем, іспанським військовим офіцером Андресом Уртадо де Вільдосо, спеціально для іспанських пацієнтів, лікарня побудована у формі хреста поруч із церквою, щоб пацієнти могли бути ближчими до Бога. Також у ній розміщувалися психічно хворі люди. Будівля збудована у 1552 році.

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Знайдені скелети належали чоловікам та жінкам віком від 30 до 50 років. Вони були з різних соціальних верств, проте більшість померла від сифілісу. Експерти також припустили, що на цьому місці можуть бути залишки мумій інків. До іспанського завоювання інки правили Андським регіоном Південної Америки.

[ + – ] Інші споруди на цій ділянці включали аптеку, психіатричне відділення, офіси, сад та цвинтар

Крім того, дослідники знайшли фрагменти доіспанської кераміки, які, найімовірніше, належать до часів імперії інків. Інші споруди на цій ділянці включали аптеку, психіатричне відділення, офіси, сад та цвинтар.

Докази існування цвинтаря вперше виявили, коли розкопки розпочали 20 років тому, але на те, щоб знайти останки, пішло два десятиліття. На цьому місці також виявлені підземний склеп у вигляді склепінної цегляної споруди, фонтан XIX століття та вигрібна яма.

Після припинення діяльності лікарню Сан-Андрес у 1808 році перетворили на жіночий монастир, будинок для покинутих дітей, а потім у державну школу, поки у 2007 році її не пошкодив землетрус.

Нагадаємо, що раніше експерти зробили інші не менш цікаві відкриття. Так, наприклад, у Мексиці знайшли загублене 1500-річне місто мая. Серед будівель міста розкопано палаци, будинки та майстерні з артефактами. Також вчені знайшли тут сенот, головну площу з пірамідою та поховання.

А ось у квітні цього року в Перу натрапили на 1000-річну гробницю. Що здивувало вчених найбільше, то це хірургічний набір, знайдений у похованні. Також тут знайшли різні предмети поховання, включаючи великий бронзовий нагрудник і позолочені мідні чаші.