У 1000-річній гробниці в Перу знайшли жахливий хірургічний набір (фото)

Усередині поховання археологи також виявили різні предмети поховання, включаючи золоту маску з очима з пір'я, бронзовий великий нагрудник і позолочені мідні чаші.

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У ході недавніх археологічних розкопок у Перу вчені виявили гробницю стародавнього хірурга, що містить його хірургічні інструменти, у тому числі ножі, голки та тумі – гострі металеві інструменти, які використовуються в медичних чи жертовних цілях, пише Ancient Origins.

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Стародавні перуанці відомі своїми передовими хірургічними методами, включаючи операції на черепі, які проходили досить успішно. Гробницю виявили в церемоніальному храмі на місці археологічних розкопок Уака-Лас-Вентанас у Ламбаєке, Перу. Вона належала хірургу Середнього сіканського періоду (900 – 1050 рр. н.е.).

[ + – ] Хірургічні інструменти, витягнуті з гробниці

Культура Сікан була однією з багатьох культур, що існували в Перу до приходу інків. Сіканці населяли північне узбережжя сучасного Перу приблизно з 750 по 1375 н.е.

Померлого лікаря було поміщено в сидяче положення зі схрещеними ногами. Всередині могили археологи виявили різні предмети поховання, включаючи золоту маску з очима з пір'я, великий бронзовий нагрудник, позолочені мідні чаші, які говорять про його високий статус, а також хірургічні інструменти.

Стародавній хірургічний набір

Найцікавішою річчю виявився набір шил, голок ч ножів, деякі з них мали ріжучу кромку з одного боку та тупий край чз іншого. Їхні розміри різняться, а деякі мають дерев'яні ручки.

[ + – ] Хірургічні інструменти, витягнуті з гробниці

Загалом у гробниці перебувало близько 50 ножів, деякі з одним різальним лезом і дерев'яною ручкою. Більшість із них є бронзовим сплавом із високим вмістом миш'яку.

Також у похованні був тумі — церемоніальний ніж із лезом у формі Місяця. Поруч із тумі лежала металева планшетка із символом, пов'язаним із хірургічними інструментами. А біля планшетки дві лобові кістки, одна доросла та одна дитяча. Відмітини на кістках вказують на те, що вони були навмисне вирізані за допомогою техніки трепанації.

Карлос Елера, директор Національного музею Сікана, сказав, що інструменти відповідають тим, які використовувалися в хірургії, і результати вказують на те, що лікар був спеціалістом із трепанації черепа.

[ + – ] Численні археологічні знахідки показали, що в стародавньому Перу ще 4000 років тому черепно-мозкова хірургія часто виконувалася висококваліфікованими хірургами.

Численні археологічні знахідки показали, що в стародавньому Перу ще 4000 років тому черепно-мозкова хірургія часто виконувалася висококваліфікованими хірургами. Черепа з акуратно просвердленими отворами, деякі з кісткою, що зажила, по краях, свідчать про трепанацію — вишкрібання, розрізання або свердління отвору в черепі.

Дослідження, проведене у 2018 році, показало, що трепанація настільки майстерно практикувалася в стародавньому Перу, що виживання після цієї процедури за часів імперії інків була приблизно вдвічі вищою, ніж під час Громадянської війни в Америці — коли, більш ніж через три століття, солдатам робили трепанацію, ймовірно, більш підготовлені, освічені й оснащені хірурги.

Нагадаємо, що раніше в Перу археологи виявили в тілах дітей інків наркотичні речовини: кокаїн та аяваску. Цих дітей використовували для жертвопринесень, а щоб полегшити їм фізичний біль і покращити ментальний стан, їх накачували наркотиками.