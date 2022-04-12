В 1000-летней гробнице в Перу нашли ужасающий хирургический набор (фото)

Внутри захоронения археологи также обнаружили различные предметы погребения, включая золотую маску с глазами из перьев, большой бронзовый нагрудник и позолоченные медные чаши.

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В ходе недавних археологических раскопок в Перу ученые обнаружили гробницу древнего хирурга, содержащую его хирургические инструменты, в том числе ножи, иглы и туми – острые металлические инструменты, используемые в медицинских или жертвенных целях, пишет Ancient Origins.

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Древние перуанцы известны своими передовыми хирургическими методами, включая операции на черепе, которые часто проходили довольно успешно. Гробницу обнаружили в церемониальном храме на месте археологических раскопок Уака-Лас-Вентанас в Ламбаеке, Перу. Она принадлежала хирургу Среднего сиканского периода (900 – 1050 гг. н.э.).

[ + – ] Хирургические инструменты, извлеченные из гробницы

Культура сикан была одной из многих культур, существовавших в Перу до прихода инков. Сиканцы населяли северное побережье современного Перу примерно с 750 по 1375 год н.э.

Умерший врач был помещен в сидячее положение со скрещенными ногами. Внутри могилы археологи обнаружили различные предметы погребения, включая золотую маску с глазами из перьев, большой бронзовый нагрудник, позолоченные медные чаши, которые говорят о его высоком статусе, а также хирургические инструменты.

Древний хирургический набор

Самой интересной вещью оказался набор шил, игл и ножей, некоторые из них имели режущую кромку с одной стороны и тупой край с другой. Их размеры различаются, а у некоторых есть деревянные ручки.

[ + – ] Хирургические инструменты, извлеченные из гробницы

В общей сложности в гробнице находилось около 50 ножей, некоторые с одним режущим лезвием и деревянной ручкой. Большинство из них представляют собой бронзовый сплав с высоким содержанием мышьяка.

Также в захоронении были туми — церемониальный нож с лезвием в форме Луны. Рядом с туми лежала металлическая планшетка с символом, связанным с хирургическими инструментами. А возле планшетки две лобные кости, одна взрослая и одна детская. Отметины на костях указывают на то, что они были намеренно вырезаны с помощью техники трепанации.

Карлос Элера, директор Национального музея Сикана, сказал, что инструменты соответствуют тем, которые использовались в хирургии, и результаты указывают на то, что врач был специалистом по трепанации черепа.

[ + – ] Многочисленные археологические находки показали, что в древнем Перу еще 4000 лет назад черепно-мозговая хирургия часто выполнялась высококвалифицированными хирургами

Многочисленные археологические находки показали, что в древнем Перу еще 4000 лет назад черепно-мозговая хирургия часто выполнялась высококвалифицированными хирургами. Черепа с аккуратно просверленными отверстиями, некоторые с зажившей костью по краям, свидетельствуют о трепанации — выскабливания, разрезания или сверления отверстия в черепе.

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что трепанация настолько искусно практиковалась в древнем Перу, что выживаемость после этой процедуры во времена империи инков была примерно в два раза выше, чем во время Гражданской войны в Америке — когда, более чем три века спустя, солдатам делали трепанацию, предположительно, более подготовленные, образованные и оснащенные хирурги.

Напомним, что ранее в Перу археологи обнаружили в телах детей инков наркотические вещества: кокаин и аяуаску. Этих детей использовали для жертвоприношений, а чтобы облегчить им физическую боль и улучшить ментальное состояние, их накачивали наркотиками.