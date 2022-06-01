У 3000-річному перуанському храмі виявлено новий секретний тунель (фото)

Як зазначають вчені, цей тунель має неповторні архітектурні особливості, які вони ще не зустрічали.

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Під час свого недавнього дослідження в перуанських Андах під 3000-річним храмом вчені знайшли потаємний прохід, що має абсолютно унікальні архітектурні особливості, пише Express.

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Цей тунель — один із 35, виявлених під храмом у Чавін-де-Уантар, археологічному пам'ятнику, розташованому у північно-центральних Андах, приблизно за 434 км на північ від Ліми.

Вважається, що Чавін-де-Уантар, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, заселили ще в 3000 до н.е., а руїни та артефакти датують приблизно 1200 роком до н.е. Між 900-500 роками до н.е. це місце займала чавінська культура.

[ + – ] Знайдений тунель — один із 35, виявлених під храмом у Чавін-де-Уантар

На думку експертів, за часів чавінської культури це місце слугувало точкою збору та поклоніння для жителів регіону. Причому, вважають учені, Чавін-де-Уантар був важливим місцем і для людей з багатьох прилеглих регіонів.

Соціальна нестабільність призвела до того, що чавінська культура почала занепадати приблизно в 500-300 роках до н.е., протягом яких на місці важливого відкритого простору, відомого як "кругова площа", збудували невелике село.

Шлях до відкриття нового тунелю розпочався ще з 2019 року, коли археологи зі Стенфордського університету за допомогою роботизованої камери досліджували невеликий канал, знайдений в одній із руїн на території Чавін-де-Уантар. В результаті вчені виявили наявність галереї, у центрі якої був якийсь об'єкт.

Пандемія коронавірусу затримала подальше дослідження, команда лише недавно змогла увійти до галереї, щоб краще її розглянути. За словами дослідників, ці тунелі передували будівництву галерей вищого храму і, ймовірно, були збудовані між 1200-200 роками до н.е.

[ + – ] Під час дослідження також помітили таємничий об'єкт, який виявився скульптурною церемоніальною кам'яною чашею

"Новий сполучний тунель зовсім інший. Він має іншу форму будівництва, яка не є характерною для звичайних тунелів", — розповіли вчені.

Тим часом, під час дослідження також помітили таємничий об'єкт, який виявився скульптурною церемоніальною кам'яною чашею, що має з обох боків крила та вирізану голову птаха кондора.

Грунтуючись на цьому артефакті, команда вирішила назвати приміщення, "галереєю кондору", яка, найімовірніше, була суто церемоніальною спорудою.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Лімі вчені натрапили на останки жертв сифілісу. Тіла, що належать чоловікам та жінкам віком від 30 до 50 років, датують XVI століттям. Вони знайдені у дворі лікарні Сан-Андрес, побудованої у 1552 році, та поховані на глибині близько 30 см.