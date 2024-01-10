Хасиди вирили тунель під синагогою у Нью-Йорку та влаштували бійку з поліцією (відео)

Під синагогою у Нью-Йорку виявили тунель, який, за однією з версій, копали протягом року. Коли на місце приїхали будівельники, щоб залити його цементом, група чоловіків агресивно виступила проти.

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Хасиди влаштували бурхливу сварку у Нью-Йорку через таємний тунель від синагоги. Конфлікт призвів до виклику поліції та арештів. Деталями 10 січня поділились у The New York Times.

Журналісти повідомили, що секретний тунель прокладений між штаб-квартирою угруповання і прилеглою власністю. Його виявили ще наприкінці минулого року, але лише цього тижня у синагогу викликали будівельну бригаду. Будівельники мали відновити пошкоджені стіни, але група хасидів виступила за те, щоб прохід залишили.

На місце викликали поліцію. Правоохоронці виявили групу чоловіків, які проламували стіну молитовного простору, що вела до тунелю. На відео з місця подій також видно, що молоді хасиди зайняли тунель, намагаючись завадити його заповненню цементом.

У ЗМІ підкреслили, що наразі невідомо, хто та з якою ціллю побудував тунель.

У Sky News передали, що речник хасидського руху ХаБаД Мотті Селігсон звинуватив у цьому "групу студентів-екстремістів". Молоді люди, на його думку, секретно створили хід з вільної будівлі за штаб-квартирою, проклавши його під офісними будівлями та з’єднавши з синагогою.

У поліції проінформували, що арештували 10 осіб за хуліганство та посягання на чужі території. Ще одна людина перебуває під арештом за перешкоджання державній адміністрації. Сама синагога нині зачинена — там проводять перевірку конструкції на безпечність.

У матеріалі New York Post йдеться, що підозрювані можна копати тунель протягом майже року.

За однією з версій, він був призначений для "розширення" синагоги. Нібито хасиди, які його вирили, збирались так діставатись покинутої ритуальної лазні.

Повідомляється, що "група молодих агітаторів", причетних до конфлікту через тунель, перебуває у США "в основному" за студентськими візами. Внаслідок сутички ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Польщі на території президентського палацу арештували двох ексчиновників. Через цей інцидент під палацом почався протест.

В Еквадорі злочинці під час прямого ефіру захопили телестудію. Присутні працівники станції були змушені лежати на підлоги, згодом їх евакуювали.