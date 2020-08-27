Кабмин закрыл границу для иностранцев досрочно – с 0:00 28 августа

Решение о закрытии границы было принято на внеочередном заседании правительства вечером 27 августа. Запрет на въезд иностранцев установлен с 28 августа по 28 сентября.

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Также расширен перечень тех, для кого будут делать исключения. Пускать в Украину будут тех, кто:

являются родственниками первой линии;

имеют разрешение на работу в Украине;

направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывающих в Украину с целью обучения;

проходят военную службу на территории Украины;

постоянно или временно проживают на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению официальных органов;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира";

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

технических специалистов, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, в рамках продоженного до 31 октября карантина Кабмин запретил въезд всем иностранцам с 29 августа на один месяц в Украину. Теперь это решение пересмотрено.