Кабмин закрыл границу для иностранцев досрочно – с 0:00 28 августа
Ранее запрет должен был начать действовать с 29 августа.
Решение о закрытии границы было принято на внеочередном заседании правительства вечером 27 августа. Запрет на въезд иностранцев установлен с 28 августа по 28 сентября.
Также расширен перечень тех, для кого будут делать исключения. Пускать в Украину будут тех, кто:
- являются родственниками первой линии;
- имеют разрешение на работу в Украине;
- направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- прибывающих в Украину с целью обучения;
- проходят военную службу на территории Украины;
- постоянно или временно проживают на территории Украины;
- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению официальных органов;
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира";
- являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
- прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;
- технических специалистов, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
Напомним, в рамках продоженного до 31 октября карантина Кабмин запретил въезд всем иностранцам с 29 августа на один месяц в Украину. Теперь это решение пересмотрено.