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Кабмин закрыл границу для иностранцев досрочно – с 0:00 28 августа

Кабмин закрыл границу для иностранцев досрочно – с 0:00 28 августа

Фото: Страна

Ранее запрет должен был начать действовать с 29 августа.

Решение о закрытии границы было принято на внеочередном заседании правительства вечером 27 августа. Запрет на въезд иностранцев установлен с 28 августа по 28 сентября. 

Также расширен перечень тех, для кого будут делать исключения. Пускать в Украину будут тех, кто:

  • являются родственниками первой линии;
  • имеют разрешение на работу в Украине;
  • направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • прибывающих в Украину с целью обучения;
  • проходят военную службу на территории Украины;
  • постоянно или временно проживают на территории Украины;
  • признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
  • являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
  • являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению официальных органов;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира";
  • являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
  • прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;
  • технических специалистов, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

кому разрешен въезд в украину

Напомним, в рамках продоженного до 31 октября карантина Кабмин запретил въезд всем иностранцам с 29 августа на один месяц в Украину. Теперь это решение пересмотрено.