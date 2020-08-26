Запрет на въезд иностранцев в Украину не касается белорусов, – Гончаренко

По мнению депутата, это решение может помочь большому количеству людей, которые пострадали в Беларуси от действий "сумасшедшего диктатора"

Временный запрет на въезд в Украину иностранцев из-за пандемии коронавируса не будет распространяться на граждан Беларуси.

Об этом написал народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин сегодня из-за второй волны коронавируса принял постановление о закрытии границ для иностранцев на срок до конца сентября. Запрет не будет касаться тех, кто имеет документы на проживание тут. Также исключение сделали для граждан Беларуси, которые из-за протестов в стране и действий режима диктатора Лукашенко захотят приехать в Украину", – написал Гончаренко.

По его мнению, данное решение может помочь большому количеству людей, которые пострадали в Беларуси от действий "сумасшедшего диктатора"

Отметим, Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд из "красных" по Сovid-19 стран, кроме транзита.

Ранее Госпогранслужба заявила, что с 1 сентября украинским гражданам, которые едут в Беларусь, необходимы будут загранпаспорта, так как Кабмин приостановил соглашение с Беларусью о безвизовых поездках.