Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев

Ограничение не будет действовать для иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, а также для членов международных и гуманитарных миссий.

Кабмин до 28 сентября закрыл границы на въезд иностранцам из-за коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Это решение начнет действовать с 00:00 29 августа.

По словам Шмыгаля, ограничение не будет действовать для иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, а также для членов международных и гуманитарных миссий.

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. По его словам, это может нести угрозу для всей Украины.