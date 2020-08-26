Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев
Ограничение не будет действовать для иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, а также для членов международных и гуманитарных миссий.
Кабмин до 28 сентября закрыл границы на въезд иностранцам из-за коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
Это решение начнет действовать с 00:00 29 августа.
По словам Шмыгаля, ограничение не будет действовать для иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, а также для членов международных и гуманитарных миссий.
Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. По его словам, это может нести угрозу для всей Украины.
Мэр Умани Александр Цебрий еще в июле выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В частности, он выразил сомнение, что все паломники будут придерживаться карантинных ограничений и требований. Он также заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов, в частности город может выставить блокпосты на въездах. А в ночь с 17 на 18 августа Цебрий заночевал в спальном мешке у порога Офиса Президента в Киеве.