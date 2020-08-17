Выставим блокпосты. Мэр Умани обещает не пустить хасидов в город

Местные власти города и области против массового паломничества хасидов на фоне ситуации с коронавирусом.

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов: город может выставить блокпосты на въездах. Об он заявил в видеообращении, размещенном в Facebook.

По его словам, государственная комиссия ТЭБ и ЧС 11 августа разрешила присутствие в Умани от 5 до 10 тысяч паломников. На заседании 17 августа она подтвердила это решение, добавив, что оно не подлежит корректировке.

Мэр сказал, что готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Решение о запрете въезда в Умань может принять городская комиссия ТЭБ и ЧС. "Я хочу услышать ваше отношение к этому", – обратился Цебрий к жителям города.

Он добавил, что попробует добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать о сложившейся ситуации.

Приезд паломников ожидается в сентябре. Большинство из них традиционно прибывает из Израиля, который сейчас находится в "красном" списке Минздрава. Поэтому приезжие из этой страны должны проходить двухнедельную изоляцию или предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. По его словам, это может нести угрозу для всей Украины.

Мэр Умани еще в июле выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В частности, он выразил сомнение, что все паломники будут придерживаться карантинных ограничений и требований.

Представители центральных органов власти и местного самоуправления 9 июля на совещании в украинском МИДе заявили, что в 2020 году приезд десятков тысяч хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса невозможен. Однако в Объединенной еврейской общине Украины сказали, что данное решение не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

В минздраве Израиля выступают против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань Черкасской области на празднование Рош а-Шана в сентябре. Об этом 4 августа в парламенте заявил директор департамента международного сотрудничества минздрава Израиля Ашер Шальмон.

В Умани местные власти придумали, как компенсировать потери городского бюджета из-за отмены ежегодного паломничества хасидов вследствии пандемии коронавируса. Там намерены возместить потери с помощью поступлений от налога от продажи подакцизных товаров.