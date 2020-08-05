В Умани придумали, как будут компенсировать потери бюджета из-за неприезда хасидов

В прошлом году бюджет города получил от паломников около 1,7 млн грн.

В Умани местные власти придумали, как компенсировать потери городского бюджета из-за отмены ежегодного паломничества хасидов вследствии пандемии коронавируса. Там намерены возместить потери с помощью поступлений от налога от продажи подакцизных товаров.

Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что за прошлый год в бюджет города поступило 2,4 млн грн туристического сбора. Из них поступления, связанные с паломничеством во время праздника Рош ха-Шана, составляли 1,7 млн грн.

Доля поступлений туристического сбора в собственных поступлениях общего фонда горбюджета за прошлый год составила 0,6%. Из них доля поступлений, связанных с паломничеством хасидов, – 0,4%.

"Компенсация потерь в городской бюджет от паломничества прогнозируется за счет ожидаемого перевыполнения годового плана поступлений от акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основными источниками наполнения городского бюджета является налог на доходы физических лиц с долей в собственных поступлениях городского бюджета по итогам первого полугодия 2020 – 58%, еще 16,1% составляет единый налог, 9,8% акцизный налог с розничных продаж подакцизных товаров, 7,3% – акцизный налог на топливо и 6,4% – плата за землю.

В начале июля мэр Умани выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника из-за пандемии коронавируса.

Ранее представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в украинском МИДе заявили, что в 2020 году приезд десятков тысяч хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса невозможен. Однако в Объединенной еврейской общине Украины сказали, что данное решение не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

22 июля ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля. В самолете находились паломники-хасиды.

Министерство здравоохранения Израиля призвало украинские власти не разрешать в 2020 году паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана из-за пандемии коронавируса.