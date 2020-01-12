В Умани произошла драка между хасидами и местными: полиция проводит проверку
2020-01-12 17:52:44
По словам свидетелей, злоумышленники якобы были вооружены ножами и палками
Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта с участием хасидов и местных жителей в Умани.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Ранее Yeshiva World News сообщала, что 10 января, примерно 30 человек с ножами и палками напали на евреев, находившихся около могилы раввина Нахмана.
По словам свидетелей, злоумышленники были вооружены ножами и палками. Сообщается, что избиение началось после спора между одним из местных украинцев и евреем.
"Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев", – рассказал проводивший Шаббат еврей.
В результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.
По приказу главы Нацполиции Игоря Клименко работники правоохранители отправились в Черкасскую область, чтобы выяснить обстоятельства конфликтной ситуации. Они вместе с руководством областной полиции находятся в Умани. Среди задач, которые поставил Клименко представителям группы – установление причин и обстоятельств конфликта между местными жителями и хасидами и предоставления правовой оценки действиям местных правоохранителей.
Полицейские установили, что в больницу с телесными повреждениями обратились четверо хасидов, не соответствует действительности.
Представителям Нацполиции информацию о пострадавших в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно из Черкасской области на вертолете экстренно доставили в Киев хасида, которому стало плохо во время празднования Нового года по еврейскому летоисчислению.
- В Украине еврейский 5780 Новый год приехали встречать более 30 тысяч хасидов.