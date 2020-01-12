В Умани произошла драка между хасидами и местными: полиция проводит проверку

По словам свидетелей, злоумышленники якобы были вооружены ножами и палками

Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта с участием хасидов и местных жителей в Умани.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ранее Yeshiva World News сообщала, что 10 января, примерно 30 человек с ножами и палками напали на евреев, находившихся около могилы раввина Нахмана.

По словам свидетелей, злоумышленники были вооружены ножами и палками. Сообщается, что избиение началось после спора между одним из местных украинцев и евреем.

"Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев", – рассказал проводивший Шаббат еврей.

В результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.

По приказу главы Нацполиции Игоря Клименко работники правоохранители отправились в Черкасскую область, чтобы выяснить обстоятельства конфликтной ситуации. Они вместе с руководством областной полиции находятся в Умани. Среди задач, которые поставил Клименко представителям группы – установление причин и обстоятельств конфликта между местными жителями и хасидами и предоставления правовой оценки действиям местных правоохранителей.

Полицейские установили, что в больницу с телесными повреждениями обратились четверо хасидов, не соответствует действительности.

Представителям Нацполиции информацию о пострадавших в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно из Черкасской области на вертолете экстренно доставили в Киев хасида, которому стало плохо во время празднования Нового года по еврейскому летоисчислению.