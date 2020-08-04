Израиль просит Украину не позволять паломничество хасидов в 2020 году

Министерство здравоохранения Израиля призывает украинские власти не разрешать в 2020 году паломничество хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает DW.

В частности, директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон заявил, что не следует разрешать такое масштабное собрание - около 30 тысяч человек.

Единственный способ остановить это, по его мнению, – украинские органы власти должны принять надлежащие меры.

В начале июля мэр Умани выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника из-за пандемии коронавируса.

Ранее представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в украинском МИДе заявили, что в 2020 году приезд десятков тысяч хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса невозможен. Однако в Объединенной еврейской общине Украины сказали, что данное решение не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

22 июля ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля. В самолете находились паломники-хасиды.