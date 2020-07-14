Приезд десятков тысяч хасидов в Умань в 2020 году невозможен, – МИД

Такое решение принято из-за пандемии коронавируса. При этом Объединенная еврейская община Украины ожидает официальную позицию украинской стороны

В 2020 году приезд десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана невозможен из-за пандемии коронавируса.

К такому выводу пришли представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в МИДе. Об этом в Facebook написал мэр Умани Александр Цебрей.

"Уважаемые жители Умани! Наша общая победа!!!" – прокомментировал данное решение Цебрей.

Также он опубликовал документ МИД, в котором говорится, что израильская власть с понимаем отнеслась к решению украинской власти.

Согласно документу, соответствующее решение принято ввиду текущей эпидемической ситуации в Израиле, который находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью, а также запрета на проведения массовых мероприятий в Украине.

Стоит отметить, что центральные органы власти призвали рассмотреть альтернативные способы празднования Рош Ха-Шана, например, участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляция богослужений и так далее.

Кроме того, в МИД призвали не политизировать ситуацию.

Как сообщили УНИАН в Объединенной еврейской общине Украины, обнародованный документ не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

В ОЕОУ отметили, что в документе идет речь лишь о выводах, сделанных на межведомственном совещании, участники которого сошлись во мнении, что традиционный формат паломничества невозможен из-за текущей эпидситуации как в Украине, так и в Израиле.

При этом Объединенная еврейская община Украины ожидает официальной позиции украинской стороны по этому вопросу, к которой в организации отнесутся с уважением и пониманием.

В 2018 году праздновать еврейский Новый год в Умань приехали почти 30 тысяч хасидов. В 2019 году на праздник приехали около 27 тысяч паломников из 8 стран мира.

В начале июля мэр Умани выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника из-за пандемии коронавируса.