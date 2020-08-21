С сентября украинцам нужен будет загранпаспорт для поездок в Беларусь

С 1 сентября украинским гражданам, которые едут в Беларусь, необходимы будут загранпаспорта.

Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 21 августа.

Отмечается, что Кабмин приостановил соглашение с Беларусью о безвизовых поездках.

"С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", – сказано в сообщении.

В ГПСУ заявили, что начнет работу новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинцев.

Кроме того, пограничники прогнозируют уменьшение времени прохождения пограничного контроля, так как информация с загранпаспортов считывается автоматически.

"Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам", – резюмировали в Госпогранслужбе.

Недавно Украина усилила контроль за границей с Беларусью. Ситуация на границе спокойная.