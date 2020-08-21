Украина усилила охрану границы с Беларусью

Госпогранслужба задействовала дополнительные ресурсы и силы на границе с Беларусью.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране довольно неспокойная. После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим", – сообщил он.

По его словам, ситуация на границе сейчас спокойная.

На данный момент никаких нестандартных ситуаций или провокаций не фиксируется.

Напомним, 16 августа, Александр Лукашенко на провластном митинге в Минске заявил, что Украина якобы "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. На что в ОП оветили, что Украина уважает географические и политические границы всех стран и не вмешивается в чужие выборы, так как это является признаком цивилизованности любой нации.

Кроме того, в обращении к участникам митинга в его поддержку на Площади Независимости Александр Лукашенко заявил, что если беларусы "потеряют первого президента" – это будет начало конца, и они будут "стоять на коленях, как в Украине". В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что ищут способы отреагировать на это заявление.