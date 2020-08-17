МИД готовит ответ на слова Лукашенко о том, что Украина стоит на коленях
Замминистра иностранных дел Украины прокомментировал сложившуюся дипломатическую ситуацию.
В Министерстве иностранных дел Украины сейчас ищут способы отреагировать на вчерашнее заявление Александра Лукашенко, что беларусы будут "стоять на коленях, как в Украине", если к власти придет оппозиция.
Об этом агентству УНН сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
"Сейчас обрабатываются все возможные опции по реагированию на события в Республике Беларусь", – сообщил Енин в ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли украинский МИД пригласить посла Беларуси после заявлений президента Александра Лукашенко об Украине.
Напомним, вчера, 16 августа, в обращении к участникам митинга в его поддержку на Площади Независимости Александр Лукашенко заявил, что если беларусы "потеряют первого президента" – это будет начало конца, и они будут "стоять на коленях, как в Украине".
Кроме того, Лукашенко заявил на вчерашнем митинге, что Украина якобы "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. В Офисе президента Украины опровергли это, подчеркнув, что Украина уважает географические и политические границы других стран и не вмешивается в их выборы.