В воскресенье, 16 августа, в Беларуси начался митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает МБХ Медиа.

По данным СМИ, на митинг свезли работников бюджетной сферы из разных уголков страны. Некоторые согласились участвовать за обещанные денежные вознаграждения, остальных привезли под угрозой увольнения.

На данный момент у Дома правительства установлена трибуна, к которой близко не подпускают даже митингующих. Предполагается, что трибуна была установлена для Александра Лукашенко, который может выступить сегодня с речью. Отмечается, что его кортеж был ранее замечен у правительственного здания.

Организаторы митинга пока не подтвердили информацию о выступлении Лукашенко заявив только, что "все в процессе проработки".

Несмотря на то, что митинг должен был начаться в 12:00, участники акции все еще прибывают на площадь. Среди уже прибывших журналисты заметили членов Коммунистической партии Беларуси. Также на акции присутствуют люди не только с белорусскими флагами, но и с георгиевской символикой.

По предварительным подсчетам, на площади в Минске пока собралось около тысячи человек. Участники акции выкрикивают лозунги "За Лукашенко", "Фашизм не пройдет", а также "За Батьку".

По данным местных СМИ, митинг не начался в запланированное время, так как еще не всех участников успели привезти в Минск.

Ранее СМИ публиковали видео, на котором видна колонна из 52 автобусов, направляющаяся в Минск из Гомельской области.

14 августа Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. По его словам, беспорядки организованы из-за границы, для чего в страну приехали специально обученные люди, в том числе "с криминальным прошлым". В связи с этим Лукашенко призвал обычных граждан "не высовываться на улицы" и не принимать участия в протестах, чтобы не стать "пушечным мясом".