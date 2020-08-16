У Зеленского отреагировали на обвинения Лукашенко о "приказе" провести новые выборы

У президента Украины посоветовали Лукашенко быть корректным и взвешенным в публичных формулировках, "независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься".

Александр Лукашенко на провластном митинге в Минске заявил, что Украина якобы "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. В Офисе президента Украины это заявление опровергли.

У президента Украины Владимира Зеленского посоветовали Лукашенко быть корректным и взвешенным в публичных формулировках, "независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься".

"Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательная провокационная поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?", – сообщили в Офисе президента.

В ОП отметили, что Украина уважает географические и политические границы всех стран и не вмешивается в выборы, так как это является признаком цивилизованности любой нации.

"В-третьих, официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, который однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", – сообщили у Зеленского.