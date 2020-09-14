Синагога раздора. В Умани разгорелся новый скандал между хасидами и местными

Дошло до того, что местные жители заблокировали грузовиком с дровами проезд к выгребной яме синагоги и не пустили ассенизаторскую машину, которую заказали хасиды.

По мнению местных жителей, синагогу построили с нарушением строительных норм, из-за нее в помещениях рядом потрескались стены. Также, по их словам, во время строительства синагоги строители забрали часть чужой территории.

Об этом сообщает "Громадське".

В копилку недовольства жителей Умани добавляется и тот факт, что рядом с их домами, неподалеку от синагоги, установлен не огражденный трансформатор на 10 тысяч вольт. Как утверждают местные жители, хасиды льют на него воду. А это угрожает безопасности.

Фото с места кофликта из-за синагоги в Умани

В свою очередь, хасиды уверяют, что синагога построена на законных основаниях. На данный момент в синагоге проживают около 100 хасидов.

Их оппоненты требуют, чтобы хасиды съехали и компенсировали им убытки из-за трещин в домах.

Напомним, ранее в Умани очевидцы сняли на видео, как группа подростков-хасидов пытается снести карантинные ограждения, установленные возле места их паломничества – могилы основателя брацлавского хасидизма Раби Нахмана.

Также в ночь на 1 сентября в Умани произошел конфликт, во время которого местные жители в потасовке разбили нос хасиду.