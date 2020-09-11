"Хасиды не обслуживаются". Владельцу кафе грозит до 5 лет за дискриминирующую табличку

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям из-за того, что в кафе в Умани повесили табличку, что хасиды не обслуживаются. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С заявлением к правоохранителям обратился исполнительный директор Объединенной Еврейской общины Украины, который уточнил, что инфоормацию разместили на трех разных языках. На табличке было написано, что в заведении не обслуживают хасидов. По словам заявителя, вывеска демонстрирует предвзятое отношение к брацлавским хасидам.

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Следователи установили, что табличку установил хозяин кафе. Мужчина объяснил, что разместил данную информацию с целью нераспространения вируса Covid-19.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Владельцу кафе грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, Хаим Хазин, один из брацлавских хасидов, находящихся сейчас в Умани, опубликовал на своей странице в Facebook фотографию дискриминирующей таблички, увиденной им в городе. На ней на украинском языке написано: "Хасиды не обслуживаются! COVID-19". Надпись же на иврите означает "Хасидам вход запрещен".